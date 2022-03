Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το βίντεο – αφιέρωμα της Finos Films

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σκηνές από τις αγαπημένες ελληνικές ταινίες της Finos Films τιμά τη Γυναίκα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της.

Νέο βίντεο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ανήρτησε στα social media η Finos Films.

«Γυναίκα. Έξυπνη, καπάτσα. Η άγνωστος στρατιώτης του καθήκοντος. Πλάθει την τύχη μόνη της, με φαντασία και ευαίσθητη καρδιά», είναι το σχόλιο που συνοδεύει τη σχετική ανάλυση.

Η Finos Film ανέβασε το βίντεο κι εύχεται σε όλες τις γυναίκες χρόνια πολλά. Λόγω της ημέρας βεβαίως βεβαίως…

Ειδήσεις σήμερα:

Μίτινγκ Βελιγραδίου – Τεντόγλου: “Πέταξε” στην κορυφή

Ημέρα της Γυναίκας - doodle: Αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε πυρηνική εγκατάσταση στη Χαρκίβ