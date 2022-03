Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανοιχτοί οι διάδρομοι για τους εγκλωβισμένους αμάχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εγκλωβισμένοι άμαχοι από πέντε πόλεις της Ουκρανίας θα έχουν την ευκαιρία να απομακρυνθούν από την εμπόλεμη χώρα.

Η Ρωσία άνοιξε "ανθρωπιστικούς διαδρόμους" ώστε ο κόσμος να μπορεί να απομακρυνθεί από το Κίεβο και άλλες 4 ουκρανικές πόλεις, τις Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκιβ (Χάρκοβο) και Μαριούπολη, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το υπουργείο Άμυνας προσέθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία έπαυσαν πυρ από τις 09:00 ώρα Ελλάδος, πρόσθεσε το Interfax.

Λίγο νωρίτερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι οι άμαχοι θα αρχίσουν σήμερα να εγκαταλείπουν την πολιορκημένη ουκρανική πόλη Σούμι βάσει συμφωνίας με τη Ρωσία για τη δημιουργία "ανθρωπιστικού διαδρόμου".

"Συμφωνήθηκε η πρώτη οχηματοπομπή να ξεκινήσει γύρω στις 10 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) από την πόλη Σούμι. Το κομβόι αυτό θα ακολουθήσει ο τοπικός πληθυσμός με δικά του αυτοκίνητα", σημείωσε σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Οι άμαχοι έχουν εγκλωβιστεί από τις συγκρούσεις που μαίνονται μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίτινγκ Βελιγραδίου – Τεντόγλου: “Πέταξε” στην κορυφή

Περιστέρι: Φωτιά στην Τροχαία (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε πυρηνική εγκατάσταση στη Χαρκίβ