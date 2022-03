Life

“Το Πρωινό”- Χαϊκάλης: “Μπλόκο” σε παράσταση στον Πύργο

Η συμμετοχή του Παύλου Χαϊκάλη στην παράσταση, πυροδότησε αντιδράσεις σε κύκλους του ΔΟΠ Πύργου και της Δημοτικής Αρχής.

Σάλο και αναστάτωση προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες στον Πύργο Ηλείας, το ενδεχόμενο συμμετοχής του Παύλου Χαϊκάλη στην παράσταση «Η Μακαρίτισσα Μητέρα της Κυρίας» του Ζωρζ Φεϋντό, όπου θα αντικαθιστούσε άλλον ηθοποιό.

Η συμμετοχή του Παύλου Χαϊκάλη στην παράσταση, πυροδότησε αντιδράσεις σε κύκλους του ΔΟΠ Πύργου και της Δημοτικής Αρχής, ενώ είχε ανακοινωθεί εδώ και αρκετές ημέρες η αντικατάσταση του πρωταγωνιστή Βασίλη Αγγελόπουλου για λόγους υγείας.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Πύργου και με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Πύργου, αποφάσισε να ανακαλέσει την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων η οποία είχε εγκριθεί κατόπιν αιτήματος της θεατρικής ομάδας Δούρειος Ίππος.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε και ο δήμαρχος Πύργου για την απόφαση που ελήφθη, "με μεγάλη πλειοψηφία", μετά τις "τεράστιες αντιδράσεις του κόσμου", ενώ έκανε γνωστό πως, "πριν δέκα μέρες κόψαμε και τη χρηματοδότηση"

