“The 2night Show”: Ο Μανώλης Κονταρός για το τροχαίο και το γάμο της Βανδή

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας ο Μανώλης Κονταρός.

Ο καλλιτέχνης από την Κρήτη μίλησε "The 2nighth Show" για το σοβαρό ατύχημα που είχε, τα παιδιά και τη σύζυγό του, αλλά και για το ενδεχόμενο να γίνει ο κουμπάρο της Δέσποινας Βανδή και το Βασίλη Μπισμπίκη.

«Βεβαίως και έχω εισπράξει δύναμη και αγάπη και από τη γυναίκα μου και από τα παιδιά μου και από φίλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όμως η ζωή είναι όμορφη και την προχωρώ, όπως μπορώ. Κάνω και όνειρα και προχωρώ. Το μόνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να χορέψω».

Αυτό δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές με στενοχωρεί, αλλά θυμάμαι ότι όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο ο πρώτος μου γιος ο Γιάννης και κάναμε ένα τραπέζι στο σπίτι και είχαν έρθει πολλοί φίλοι. Τότε σηκώθηκα, ήμουν όρθιος και κρατούσα τα παιδιά μου και περάσαν όλοι οι συγγενείς και φίλοι και με κρατούσαν λίγο όρθιο και χορεύανε, εγώ δεν μπορούσα να κινηθώ, αλλά η μέσα στην ψυχή μου ένιωσα ότι χόρεψα», είπε μιλώντας για το ατύχημά του.

«Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δυσκολίες του, αλλά δεν πρέπει να παραδίνεται, πρέπει να ζει. Κάνω τα πάντα και νιώθω πολύ χαρούμενος. Μαζί με φίλους μου, με την οικογένειά μου, έχω τέσσερα παιδιά που το καθένα με ταλαιπωρεί με τον τρόπο του. Και στα τέσσερα παιδιά μου αρέσει η μουσική η μικρή μου κόρη είναι και ο πιο αυστηρός μου κριτής. Θέλω να κάνουν όνειρα, να βάζουν στόχους και να κάνουν ότι αγαπάνε και εγώ μαζί τους», συμπλήρωσε και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ ρομαντικός και αφιερώνω μαντινάδες στη σύζυγό μου και της έχω γράψει και τραγούδι. Με τη γυναίκα μου είμαστε πολλά χρόνια μαζί, πολύ πριν το 1996».

Όσον αφορά στις φήμες που τον θέλουν να είναι ο κουμπάρος στον γάμο της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη, ο Μανώλης Κονταρός απάντησε: «Με τη Δέσποινα και τον Βασίλη είμαστε καλοί φίλοι. Οπότε αν είναι να παντρευτούν θα το δούμε».





