Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: oι προβλέψεις για σήμερα και η σημαντική μέρα που έρχεται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Ο Άρης και η Αφροδίτη αποχωρίστηκαν τον Πλούτωνα και έτσι δεν θα υπάρχουν πλέον γεγνότα με αυτή την αγριότητα, αν και έχω κρατήσει μία ημερομηνία 22/3", είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων.

Η αστρολόγος σημείωσε ακόμη πως "η Σελήνη βρίσκεται στον Ταύρο και ο Ήλιος στα ψάρια" και πως "θα επικρατήσει ο έρωτας χωρίς "πρέπει""

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

