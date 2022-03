Life

“Άγριες Μέλισσες”: Συνταρακτικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που καθηλώνουν…

Στο αποψινό επεισόδιο, ο Ακύλας κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στη Μυρσίνη. Η Ουρανία ζητά διαζύγιο από τον Κυριάκο και εκείνος πάει να λογαριαστεί με τον Άλκη.

Ο Ζάχος προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα για την εγκυμοσύνη της Ελένης κι έρχεται σε σύγκρουση με τη Μάρω.

Η Βιολέτα τα βάζει με τον Σταμάτη για τον Ζαχαρία.

Ο Κωνσταντής με τον Νικηφόρο προσπαθούν να προσεγγίσουν τους αγρότες στις Καρυές, αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση.

Ο Πέτρος έρχεται σε σύγκρουση με τον Νικηφόρο που φοβάται για την Ασημίνα.

Ο παπά-Γρηγόρης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιό του και να γνωριστεί με τον παπά-Νικόλα στη Μαραθέα.

Ο Σέργιος με τον Φώτη και τον Ζαχαρία επισκέπτονται κρυφά το σπίτι του Δούκα και κάνουν μια μεγάλη ανακάλυψη.

