Τσίπρας για Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Χρέος να αλλάξουμε τους κοινωνικούς όρους

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Σήμερα, 8 Μαρτίου, τιμούμε τους αγώνες του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Σήμερα τιμούμε εκείνες που μας πήγαν βήματα μπροστά, που πάλεψαν για μια νέα ανθρωπότητα δικαιοσύνης και ισότητας», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στο Facebook για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «δεν είναι ημέρα γιορτής, όσο η φρικαλεότητα της έμφυλης βίας και των διακρίσεων κυριαρχούν στην κοινωνία μας», αλλά «είναι μια ημέρα διαρκούς υπενθύμισης ότι η πατριαρχία είναι ακόμα εδώ».

Τονίζει ότι «στη χώρα μας, το 2021 μετρήσαμε 17 γυναικοκτονίες και τώρα, στις αρχές του 2022, αριθμούμε ήδη δύο γυναικοκτονίες» και επισημαίνει: «Η Πολιτεία οφείλει να σταματήσει να εκφράζει απλώς τον αποτροπιασμό της και να αναλάβει πρωτοβουλίες». «Ήρθε η ώρα για τη νομική αναγνώριση του όρου "γυναικοκτονία"», προσθέτει.

«Ωστόσο, αυτό είναι ένα από τα πολλά βήματα που έχουμε να διανύσουμε ως κοινωνία», υπογραμμίζει ο κ. Τσίπρας και αναφέρει πως «η αληθινή ισότητα στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό είναι ακόμα, στον 21ο αιώνα, αιτήματα και όχι κεκτημένα, σε έναν κόσμο πολλαπλών διακρίσεων».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «με γνώμονα την ισότιμη συμπερίληψη και συμμετοχή», πρότεινε, ενόψει του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την καθιέρωση σε όλα τα επίπεδα, σώματα και όργανα του κόμματος, της ισάριθμης αντιπροσώπευσης. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι το πρώτο κόμμα στη χώρα που υιοθετεί την απόλυτη ισότητα 50% γυναίκες - 50% άνδρες στην ηγεσία του», τονίζει.

Επισημαίνει ότι όμως ο αγώνας είναι καθημερινός, όπως καθημερινό είναι το χρέος «απέναντι σε όσες έσπασαν τη σιωπή τους, έπνιξαν τον φόβο και γιγάντωσαν το κίνημα του #MeToo», «σε όσες δίνουν τον αγώνα τους ενάντια στην πατριαρχία και στον σεξισμό», «στις γυναίκες πρόσφυγες που φεύγουν με τα παιδιά στην αγκαλιά από τη φρίκη του πολέμου, για να έρθουν στις χώρες της Ευρώπης συχνά αντιμέτωπες με τον ρατσισμό και τον σεξισμό».

«Χρέος απέναντι σε όσες αγωνίστηκαν και σε όσες θα αγωνιστούν στο μέλλον: Να αλλάξουμε τους κοινωνικούς όρους. Ώστε στο επόμενο μέτρημα να μη λείπει καμία. Ώστε στο επόμενο μέτρημα, η γυναίκα να είναι στο ύψος που δικαιούται», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.Τιμούμε τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών.

