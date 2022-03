Πολιτική

Την Κυριακή η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόσκληση Ερντογάν και η αποδοχή της από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ανακοίνωσε ότι την Κυριακή 13 Μαρτίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Κ. Μητσοτάκης θα εορτάσει τη γιορτή της Ορθοδοξίας και θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Ο πρωθυπουργός προσκλήθηκε σε γεύμα από τον Τούρκο Πρόεδρο, πρόσκληση που αποδέχθηκε.

"Οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Ο πρωθυπουργός θα προσέλθει στη συνάντηση με θετική διάθεση, χωρίς ψευδαισθήσεις και χωρίς διαφοροποιήσεις απο τις γνωστές θέσεις που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο", δήλωσε ο κ. Οικονόμου.

"Η τιμιότητα και η συνέπεια σε βάθος χρόνου είναι βασικά εχέγγυα επιβίωσης των λαών. Η ενότητα των Ελλήνων είναι άρρηκτη. Οι Έλληνες δεν ιστορικά αφελείς ώστε να παρασύρονται. Η Ελλάδα με τη στάση της στην εισβολή στην Ουκρανία αποδεικνύει την προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο. Έλαβε από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρη θέση εναντίον της ρωσικής εισβολής. Είμαστε και τώρα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Λογικές αναθεωρητισμού δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές από κανένα", συνέχισε ο κ. Οικονόμου για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στις επιχειρήσεις για την προστασία και ασφάλεια των Ελλήνων ομογενών μας στην Ουκρανία.

"Η Ελλάδα δέχεται και θα συνεχίσει να δέχεται πρόσφυγες από την Ουκρανία. Η Ελλάδα θα παρέχει στους ουκρανούς πρόσφυγες έκτακτο καθεστώς 12μηνης παραμονής", πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου και αναφέρθηκε στις σχετικές δράσεις των υπουργείων.

Ο κ. Οικονόμου είπε επίσης ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδηγεί σε ράλι ακρίβεια και μίλησε για τις δράσεις της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια. Είπε ότι προωθείται η ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκή απάντηση ενώ είπε ότι έχουν διατεθεί εσωτερικά πάνω από 2 δις ευρώ.

Αναφέρθηκε επιπλέον στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στις νέες παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και σε μία σειρά από δράσεις που οδηγούν σε ενίσχυση του εισοδήματος όπως πχ η μείωση του ΕΝΦΙΑ.

"Η ρωσική εισβολή προκαλεί σοβαρές αναταράξεις. Μας περιμένουν μεγάλες δυσκολίες. Η κυβέρνηση αναπτύσσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις από τις πρωτόγνωρες ενεργειακές ανατιμήσεις. Με σχέδιο θα είμαστε δίπλα στους πολίτες απέναντι στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας", υπογράμμισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη

Περιστέρι: Φωτιά στην Τροχαία (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε πυρηνική εγκατάσταση στη Χαρκίβ