Κοινωνία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Πήρε προθεσμία για την Τετάρτη ο 60χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη (9/3), ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του στυγερού φονικού στην Ανδραβίδα.

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη (9/3), ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του στυγερού φονικού στην Ανδραβίδα. Ο συνήγορος υπεράσπισής του, ο οποίος διορίστηκε αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, ο κ. Σπύρος Ανδριόπουλος, δήλωσε πως «ο λόγος (για τον τετραπλό φόνο) δεν ήταν τα ενοίκια, αλλά κάτι πολύ πιο σοβαρό» προσθέτοντας ότι «το θέμα είναι σύνθετο».

Στο ερώτημα, εάν έδωσε στον ίδιο μια απάντηση σχετικά με τις δολοφονίες των δύο παιδιών, ενός και δύο ετών, ο κ. Ανδριόπουλος δήλωσε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" πως όπως ισχυρίζεται και στην ομολογία του στην προανάκριση, ότι «δεν θυμάται».





Ειδήσεις σήμερα:

Bloomberg: Η ΕΕ σχεδιάζει να σταματήσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο

Περιστέρι: Φωτιά στην Τροχαία (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε πυρηνική εγκατάσταση στη Χαρκίβ