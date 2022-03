Κοινωνία

Γιορτή της γυναίκας - Γεωργία Μπίκα: Να σπάσουμε τη σιωπή

«Καμία κοπέλα και καμία γυναίκα σε όλο τον κόσμο να μη μείνει μόνη» λέει η Γεωργία Μπίκα μέσω του δικηγόρου της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η πολύκροτη υπόθεση της 24χρονης και τα όσα κατήγγειλε για τον βιασμό της σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, την Πρωτοχρονιά, οδήγησαν σε πολλές καταγγελίες για κύκλωμα μαστροπείας.

Σήμερα, στέλνει μήνυμα σε όλες τις γυναίκες-θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να μιλήσουν για όλα όσα βίωσαν ή βιώνουν και φοβούνται να αποκαλύψουν.

«Πιστεύω στη δικαιοσύνη. Θα δικαιωθώ και δεν θα υπάρξει από εδώ και μπρος παρόμοια κατάσταση σαν της δικής μου σε καμία κοπέλα και σε καμία γυναίκα σε όλο τον κόσμο. Να σπάσουμε τη σιωπή».

