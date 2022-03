Οικονομία

Φυσικό αέριο - Μητσοτάκης: Πρωτοβουλία για συγκράτηση τιμών

Πρωτοβουλία για να σταματήσει το ξέφρενο ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου, λόγω και της κρίσης μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός.

«H εισβολή στην Ουκρανία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ράλι ακρίβειας σε κάθε πλευρά του οικονομικού μας βίου. Η Κυβέρνηση αναπτύσσει δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, απέναντι στις πρωτόγνωρες ανατιμήσεις που παρατηρούνται στην ενεργειακή αγορά, γεγονός που συμπαρασύρει τις τιμές σειράς προϊόντων και υπηρεσιών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως ανακοίνωσε ο Γιάννης Οικονόμου:

Προωθείται η πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωτοβουλία για παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις τιμές του φυσικού αερίου. Ζητείται από την Ε.Ε. εξαίρεση σειράς δαπανών από την προσμέτρηση στα δημοσιονομικά ελλείμματα, προκειμένου να υπάρξει διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Για τα όσα έχουν γίνει στην χώρα μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

Από την πρώτη στιγμή των ενεργειακών ανατιμήσεων, το Σεπτέμβριο του 2021, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε και η Κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα στήριξης των καταναλωτών για την κάλυψη σημαντικού μέρους των ανατιμήσεων. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό, πάνω από 2 δισ. ευρώ, και η οριζόντια αυτή πολιτική στήριξης θα συνεχιστεί. Έχουν δρομολογηθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, ώστε να υπάρχει από το Μάιο δεύτερη, γενναία -όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός- αύξηση του κατώτατου μισθού. Επεξεργαζόμαστε στοχευμένες παρεμβάσεις -το ύψος και η περίμετρος των οποίων θα ανακοινωθούν εντός του Μαρτίου- για τη στήριξη οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Μπαίνει σε άμεση εφαρμογή νέα -μόνιμη- μείωση του ΕΝΦΙΑ, έτσι ώστε να πληρώνουμε από φέτος μεσοσταθμικά 34% λιγότερο φόρο σε σχέση με το 2018. Προωθείται νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας των πιο ευάλωτων δανειοληπτών που παγώνει κάθε διαδικασία πλειστηριασμού ακινήτων. Προβλέπει κρατική επιδότηση 70-210 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, για χρονικό διάστημα 15 μηνών. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει «κόφτης» στο περιθώριο μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή. Δεν μπορεί το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος, να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2021. Καταρτίζεται συγκεκριμένο σχέδιο για να έχουμε συνολικά φθηνότερη στέγη, κυρίως για τους νέους μας.

«Αναμφίβολα, η ρωσική εισβολή προκαλεί σοβαρές αναταράξεις για όλα τα κράτη, όλους τους λαούς της Ευρώπης. Το διεθνές περιβάλλον άλλαξε βίαια. Μας περιμένουν μεγάλες δυσκολίες, οι οποίες προκαλούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Κυβέρνηση αναπτύσσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει, αφού είναι αδύνατο -όπως και για όλες τις χώρες- να εξουδετερώσει πλήρως τις δυσμενείς επιπτώσεις από τις πρωτόγνωρες ενεργειακές ανατιμήσεις και τις συνέπειες που αυτές θα έχουν σε όλη την αγορά. Εργαζόμαστε -και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε- προωθώντας μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι καιροί για υψηλή, διατηρήσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη», είπε ο κ. Οικονόμου

