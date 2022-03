Αθλητικά

Οπαδική βία - Νίκαια: συλλήψεις για επίθεση σε ανήλικο

Ομάδα με διψήφιο αριθμό νεαρών επιτέθηκε στον έφηβο, αμέσως μετά από το τέλος ποδοσφαιρικού αγώνα.

Στις συλλήψεις τεσσάρων ανηλίκων προχώρησε η ΕΛΑΣ για επίθεση σε βάρος 16χρονου μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιωνικού-Παναιτωλικού, στο γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία,"απογευματινές ώρες της 6-3-2022, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ομάδα 15 περίπου ατόμων, φορώντας χειρουργικές μάσκες, εξήλθε του γηπέδου και κινήθηκε απειλητικά εναντίον ανήλικου, που βρισκόταν στην Πλατεία Σπάθα έναντι του γηπέδου, μαζί με 2 ακόμα άτομα.

Ο ανωτέρω ανήλικος, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, πλην όμως οι δράστες τον καταδίωξαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Στη συνέχεια, αφού τον ρώτησαν για τις οπαδικές του προτιμήσεις, τον κτύπησαν από κοινού με λακτίσματα και γροθιές και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο και το δελτίο ταυτότητας.

Ο παθών μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση 4 ανηλίκων, που συμμετείχαν στην προαναφερόμενη επίθεση και εντός των ορίων του αυτοφώρου, συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα"

