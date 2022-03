Πολιτική

ΜέΡΑ25 - Αδαμοπούλου: ανεξάρτητη βουλευτής πλέον η δικηγόρος

Ακόμη μια αποχώρηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος του οποίου ηγείται ο Γιάνης Βαρουφάκης. Πόσοι βουλευτές έχουν απομείνει στην ΚΟ του ΜέΡΑ25.

Με επτά βουλευτές παραμένει πλέον η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25, καθώς ανεξαρτητοποιήθηκε η μέχρι σήμερα βουλευτής του κόμματος, Αγγελική Αδαμοπούλου.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, πριν καν δημοσιοποιηθεί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της, είχε στρέψει τα βέλη του προς την κ. Αδαμοπούλου, λέγοντας πως ήδη κατευθύνεται προς άλλο κόμμα.

«Με την συνείδηση ήσυχη, ότι κανένα κόμμα δεν έχει σταθεί σε βουλεύτριά του όπως το ΜέΡΑ25 στην Αγγελική Αδαμοπούλου, της εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο της κόμμα... τώρα που μύρισαν εκλογές. Την Ημέρα της Γυναίκας εμείς είμαστε στους δρόμους – για τις γυναίκες όχι για τα αξιώματα», έγραψε στο Twitter ο κ. Βαρουφάκης.

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 8, 2022

Σε κοινή ανακοίνωση τους, η Πολιτική Γραμματεία και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25 αναφέρουν «Με λύπη μας ενημερωθήκαμε σήμερα δια του προέδρου της Βουλής ότι η βουλεύτρια Α' Αθήνας του ΜέΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου αποχώρησε από την ΚΟ και ανεξαρτητοποιήθηκε. Η Αγγελική Αδαμοπούλου ουδέποτε εξέφρασε την παραμικρή υπόνοια στα όργανα του κόμματος, στην ΠΓ και την ΚΕ, για όσα επικαλείται ως αιτία της αποχώρησης της. Κατανοούμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι μέλος του ΜέΡΑ25, ενός κόμματος χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις στην Ολιγαρχία, ενός κόμματος που δεν επιτρέπει τον καριερισμό και τις όποιες ατομικές φιλοδοξίες. Σε αυτή τη συγκυρία της διάχυτης εκλογολογίας, η σκοπιμότητα αυτής της κίνησης της Αγγελικής Αδαμοπούλου είναι προφανής. Της ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κόμμα της».

Είναι η δεύτερη βουλευτίνα, εκλεγμένη με το ΜέΡΑ25, που ανεξαρτητοποιήθηκε, μετά από την Κωνσταντίνα Αδάμου.

Πλέον, στην Βουλή συμμετέχουν 4 ανεξάρτητοι βουλευτές, αφού πέραν των κυριών, εκτός κάποιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας παραμένουν οι Παναγιώτης Κουρουμπλής και Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μετά την διαγραφή τους απο τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία αντιστοίχως.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης

«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ.Κωνσταντίνο Τασούλα

Κοινοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα του ΜέΡΑ25, κ. Ιωάννη Βαρουφάκη



Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25



Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,



Με την παρούσα επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω την πρόθεσή μου να αποχωρήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 και να ανεξαρτητοποιηθώ.



Στα πάνω από δυόμισι χρόνια θητείας μου ως βουλευτής Α΄ Αθηνών του ΜέΡΑ25 θεωρώ ότι απέδειξα περίτρανα την εργατικότητα, την αγωνιστικότητα, τον δυναμισμό και την ενεργή παρουσία μου εντός και εκτός κοινοβουλίου. Τοποθετήθηκα με σθένος και υπευθυνότητα σε πλήθος συζητήσεων επί νομοσχεδίων ως απλή και ειδική αγορήτρια και ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπος· συμμετείχα σε πολυάριθμες συνεδριάσεις επιτροπών και υποεπιτροπών· κατέθεσα με τεκμηρίωση σχεδόν 400 ερωτήσεις και αιτήματα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου· αρθρογράφησα εντατικά για την επικαιρότητα σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ· στάθηκα απαρασάλευτα δίπλα στους συμπολίτες μου και ανέδειξα τα προβλήματά τους σε επανειλημμένες δημόσιές μου παρεμβάσεις. Υπηρέτησα πιστά τις θέσεις της σύγχρονης Αριστεράς με σαφή πατριωτικό προσανατολισμό, προώθησα προτάσεις για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα, υπερασπίστηκα το κράτος δικαίου, την ισότητα και τον ανθρωπισμό. Με τον τρόπο αυτό, συνέβαλα με συνέπεια, σοβαρότητα, και αίσθηση καθήκοντος στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του ΜέΡΑ25 και στην ενίσχυση της απήχησης του κόμματος μεταξύ των πολιτών. Τέλος, υπήρξα πάντοτε κόσμια, συναδελφική και συνεργάσιμη, το μόνο δε που “προκάλεσα” όλο αυτό το διάστημα ήταν μια εντελώς προσχηματική και επικοινωνιακή άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, για την οποία η αμετάκλητη απόφαση της Δικαιοσύνης αποκάλυψε το φιάσκο που ενορχήστρωσε η ΝΔ.



Ωστόσο, με μεγάλη μου λύπη και κλιμακούμενη απογοήτευση παρατηρώ ήδη σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 και σταδιακά μέχρι σήμερα, το ΜέΡΑ25 να μεταμορφώνεται εσωτερικά από πολυσυλλεκτική και πολυφωνική συλλογικότητα σε μια κλειστή λέσχη εκλεκτών. Δυστυχώς, η ίδια η ηγεσία του ΜέΡΑ25 και συγκεκριμένα αρεστά της στελέχη επιχειρούν καθημερινά, αυταρχικά κι αυθαίρετα να επιβάλλονται δίχως διάλογο και δίχως διαδικασίες. Δεν επιθυμώ για λόγους ευπρέπειας να επεκταθώ σε συγκεκριμένα περιστατικά και να δώσω τροφή στον διάχυτο μιντιακό κανιβαλισμό της εποχής μας. Πλην όμως, το οφείλω στους συμπολίτες μου να δηλώσω δημοσίως ότι το ΜέΡΑ25 εμφανίζει σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας, αξιοκρατίας, ισότητας, υπευθυνότητας, και διαφάνειας, πλεόνασμα οικογενειοκρατίας και νεποτισμού, πλεόνασμα διακριτικής μεταχείρισης υπέρ συγκεκριμένων βουλευτών και στελεχών και αντιφάσκει εντελώς, τόσο προς τις καταστατικές του αρχές όσο και προς το προσωπικό και πολιτικό μου αξιακό σύστημα. Εν ολίγοις, η αλλοτρίωση του ΜέΡΑ25 στον ίδιο του τον ιδεολογικό και ηθικό πυρήνα και η ιδιοκτησιακή λογική της παραγοντικής του ολιγαρχίας με έχουν αποξενώσει εντελώς από καιρό.



Ως ανεξάρτητη από σήμερα βουλευτής, εύχομαι το ΜέΡΑ25 να βρει την δύναμη, την ειλικρίνεια, και τον τρόπο να επανέλθει στα αγνά και υψηλά ιδανικά που πριν λίγα χρόνια ένωσαν σε μια γροθιά όσες και όσους από εμάς στηρίξαμε άδολα το όραμα για μια πιο δίκαιη Ελλάδα σε έναν πιο δίκαιο κόσμο. Τέλος, διαβεβαιώνω όλους -και ιδίως τους ανθρώπους που με τίμησαν με την ψήφο τους- ότι θα συνεχίσω με την ίδια ένταση το κοινοβουλευτικό μου έργο και την πολιτική μου δράση για μια καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους της πατρίδας μας.



Αθήνα, 8/3/2022»





