Κακοκαιρία "Φίλιππος" - Χαλκιδική: έγινε... λίμνη η παραλία από τη βροχή (εικόνες)

Η κακοκαιρία που φαίνεται να έχει επηρεάσει το βόρειο τμήμα της χώρας είδη χαρίζει συγκλονιστικές εικόνες από παραλία της Χαλκιδικής.

Η κακοκαιρία Φίλιππος έκανε την εμφάνισή της στην Χαλκιδική.

Πιο συγκεκριμένα, "άνοιξαν οι ουρανοί"στη Συκιά Χαλκιδικής με αποτέλεσμα η παραλία του χωριού να έχει μετατραπεί, κυριολεκτικά σε λίμνη.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Συκιάς, Δημήτρης Καζάκας τόνισε πως «Εδώ και λίγες μέρες βρέχει αρκετά, ωστόσο δεν έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα».

Σχετικά με τη ζημιά στην παραλία αυτό που είπε είναι ότι με την πολύ βροχή όλα τα νερά καταλήγουν σε εκείνο το σημείο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να προκαλούνται ζημιές καιαπαγορεύεται η κυκλοφορία από εκείνο το σημείο μέχρι να σταματήσει η βροχή και να αποκατασταθούν.

Πηγή: xalkidikipolitiki

