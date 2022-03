Πολιτισμός

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” - Bullying: Πραγματικές ιστορίες παιδιών (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από παιδιά που έχουν βιώσει εκφοβισμό από συνομηλίκους τους ή μικρότερα παιδιά.

Βίντεο με 4 πραγματικές ιστορίες παιδιών που καθημερινά δέχονται βία στο σχολείο τους, 4 παιδιά που πονάνε, ντρέπονται και φοβούνται να πάνε σχολείο, επειδή δέχονται bullying, έδωσε στην δημοσιότητα ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τονίζοντας σε μήνυμα του «Ας σταθούμε όλοι δίπλα σε αυτά τα παιδιά και ας τους ζητήσουμε να μιλήσουν σε όποιον εμπιστεύονται για να βγουν από αυτή την κατάσταση».

Στην σχετική ενημέρωση αναφέρονται τα εξής:

«Τις ιστορίες αυτές χειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 στην οποία καθημερινά καταγράφει κατά μέσο όρο 2 περιστατικά σχολικής βίας.

Το βίντεο δημιουργήθηκε με αφορμή την εκστρατεία «Μίλα Τώρα» που στόχο έχει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ενάντια στο φαινόμενο της Ενδοσχολικής Βίας και τον Εκφοβισμό / Bullying.

Η διαδικτυακή εναρκτήρια εκδήλωση για την εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί στο κανάλι του Οργανισμού στο YouTube την Τετάρτη 9 Μαρτίου και ώρα 11:30. https://www.youtube.com/user/smileofthechild

Η ιδέα για το video ανήκει στους μαθητές-εθελοντές του YouSmile, του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Οι YouSmilers συμμετέχουν σε αυτό το βίντεο δίνοντας «φωνή» στους συνομιλήκους τους που έχουν βρεθεί σε αυτή τη φρικτή κατάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.milatora.gr/ ».





