Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: δεν θα παρακαλέσουμε το ΝΑΤΟ

Τι ανέφερε σχετικά με το εάν θα υποχωρήσει στους όρους του Κρεμλίνου.

Ένα νέο μήνυμα στέλνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή τη φορά στο δίκτυο ABC.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε "Πρώτα από όλα, είμαι έτοιμος για διάλογο, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε".

Στην ερώτηση για το εάν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας για κατάπαυση του πυρός: να αλλάξει το Σύνταγμα και να αρνηθεί την ένταξη στο ΝΑΤΟ, να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσική, να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Ντονέτσκ ανέφερε: «Επειδή δεν αφορά εμένα, είναι για τους ανθρώπους που με εξέλεξαν. Όσον αφορά στο ΝΑΤΟ, έχασα το ενδιαφέρον μου για αυτό το θέμα αφού συνειδητοποιήσαμε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να δεχτεί την Ουκρανία. Η συμμαχία φοβάται τα αντιφατικά πράγματα και την αντιπαράθεση με τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «θα πέσει στα γόνατα και θα ικετεύει, και δεν πρόκειται να γίνουμε τέτοια χώρα, δεν θέλω να είμαι τέτοιος πρόεδρος. Μιλάω για εγγυήσεις ασφαλείας. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε συμβιβασμό για τα σημεία για τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη και τις μη αναγνωρισμένες δημοκρατίες, που δεν αναγνωρίζονται από κανέναν εκτός από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

