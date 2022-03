Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπάιντεν για κυρώσεις: εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Κυρώσεις στον ενεργεακό τομέα, που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την ευρωπαϊκή αγορά, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με διάγγελμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ανακοινώνει τις νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία και όπως είχε αναφερθεί από διάφορα μέσα νωρίτερα, το εμπάργκο που θα τεθεί στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι διέταξε την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντείνοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και «επιφέροντας ένα νέο ισχυρό πλήγμα στον Πούτιν», όπως είπε.

Η απόφαση αυτή ελήφθη «σε στενό συντονισμό» με τους συμμάχους των ΗΠΑ», πρόσθεσε. «Δεν θα συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ευρώπη αρνείται προς το παρόν να εφαρμόσει εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δύο προϊόντων που καλύπτουν αντίστοιχα το 30% και το 40% των αναγκών της.

Οι ΗΠΑ εξάγουν ενεργειακούς πόρους, δηλαδή παράγουν περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο απ’ όσο καταναλώνουν, υπενθύμισε ο Μπάιντεν. «Εμείς μπορούμε να πάρουμε αυτήν την απόφαση, ενώ άλλοι δεν μπορούν», εξήγησε.

«Όμως εργαζόμαστε στενά με την Ευρώπη και τους εταίρους μας για να εφαρμόσουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ώστε να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από τη ρωσική ενέργεια».

«Παραμένουμε ενωμένοι στην πρόθεσή μας να διατηρήσουμε μια εντεινόμενη πίεση στον Πούτιν και την πολεμική μηχανή του», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Το ρωσικό πετρέλαιο αντιστοιχεί μόνο στο 8% των εισαγωγών στις ΗΠΑ και στο 4% της κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων. Οι ΗΠΑ δεν εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ το συνώνυμο της νίκης για τον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος «μπορεί να συνεχίζει, με κάθε κόστος, την προώθησή του, με τρομακτικό τίμημα, όμως είναι σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ το συνώνυμο της νίκης του. Ο Πούτιν μπορεί τελικά να καταλάβει μια πόλη, αλλά δεν θα μπορέσει ποτέ να κρατήσει τη χώρα».

Ο γερουσιαστής Κρις Κουνς είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα αυξηθούν στις ΗΠΑ και η αύξηση θα είναι «δραματική» στην Ευρώπη. «Αυτό είναι το κόστος όταν αντιστέκεσαι για την ελευθερία και στέκεις στο πλευρό του ουκρανικού λαού, αλλά θα μας κοστίσει», πρόσθεσε.

