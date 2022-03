Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κατσανιώτης: έχουμε επαφές με την Ρωσία (βίντεο)

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, εξηγεί την κατάσταση στην Μαριούπολη και στην Οδησσό και αναφέρεται στις προσπάθειες ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών.

Οι ελληνικές Αρχές είναι σε διαρκή επικοινωνία με πολλούς Έλληνες πολίτες και ομογενείς μας στην Ουκρανία, κυρίως στις περιοχές της Μαριούπολης και της Οδησσού, όπως επεσήμανε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού είπε πως η κατάσταση είναι δύσκολη και στην περιοχή της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας, τόνισε ωστόσο πως «οι περισσότεροι Έλληνες, οι ομογενείς μας, δεν θέλουν να αφήσουν τις πατρογονικές εστίες τους».

Σημείωσε ακόμη πως «αυτό που μπορεί να γίνει και θα γίνει, ειναι όταν υπάρχει ασφαλής οδός διέλευσης να μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια όσοι θέλουν».

Απαντώντας σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για το κατά πόσον υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με την Μόσχα, ο Ανδρέας Κατσανώτης είπε πως «διατηρούμε διπλωματικές σχέσεις με την Ρωσία, αλλά υπάρχουν διαπραγματεύσεις και στο πεδίο με τις δύο πλευρές, ώστε να μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια ο Έλληνας πρόξενος και όσοι άλλοι θέλουν».

Υπογράμμισε πάντως και πάλι, απευθυνόμενος σε όσους Έλληνες πολίτες και ομογενείς βρίσκονται στις εμπόλεμες περιοχές, πως «αν δεν υπάρχει ασφάλεια, τους συνιστούμε να μην μετακινηθούν».

