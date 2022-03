Παράξενα

Ουκρανία - Λβιβ: Πανεπιστήμιο έγινε υφαντήριο για… καμουφλάζ (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 καταγράφει εικόνες από την προσπάθεια εθελοντών να καλύψουν ανάγκες του ουκρανικού Στρατού, αλλά και από ένα θέατρο της πόλης στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο μητέρες και παιδιά.

Μοναδικές εικόνες που προκαλούν αίσθηση μετέφεραν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στην πόλη Λβίλ, στην Ουκρανία, εν μέσω του πολέμου και των κυρώσεων που γίνονται όλο και πιο σκληρές.

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου, ένα τετραώροφο κτήριο, έχει μετατραπεί σε κλωστοϋφαντουργία, όπου κατασκευάζονται «δίχτυα» για καμουφλάζ, που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό Στρατό σε τανκς και οχυρά.

Φοιτητές, καθηγητές και απλοί πολίτες, όλοι εθελοντές, πιάνουν τις κλωστές και τις μεταμορφώνουν.

Κατά ομάδες, μέσα σε αίθουσες, αμφιθέατρα, στα φουαγιέ, 200 εθελοντές καθημερινά δουλεύουν ασταμάτητα μέχρι το τελικό στάδιο.

Κάνεις δεν γνώριζε το αντικείμενο, με βίντεο αλλά και από ψαράδες που έδωσαν τις οδηγίες τους, οι εθελοντές «πλέκουν» τα καμουφλάζ, με υλικά από προσφορές πολιτών και επιχειρήσεων.

Καταφύγιο σε θέατρο

Το «Les Kurbas Theater Academy», ένα από τα πιο γνωστά θέατρα της πόλης Λιβλ, πήρε το όνομά του από τον πιο γνωστό θεατρικό σκηνοθέτη της Ουκρανίας. Με την έναρξη του πολέμου όμως τα φώτα του έσβησαν και λίγες ημέρες μετά άναψαν πάλι, για να υποδεχτούν τους κατατρεγμένους της πόλης.

Η πλατεία του θεάτρου μετατράπηκε σε ξενώνα, κάτω από τα θεωρεία τοποθετήθηκαν στρώματα κι έτσι Ουκρανοί από τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας βρήκαν ένα προσωρινό καταφύγιο, όπου έχουν τροφή, ζέστη, ρεύμα για να φορτίζουν τα κινητά τους και να επικοινωνούν με συγγενείς που άφησαν πίσω.

