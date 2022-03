Παράξενα

Πόλεμος στην Ουκρανία: βουλευτής κάνει σκοπιά στο Κίεβο (βίντεο)

Φρουρός, σε σκοπιά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, είναι ένας αντιπρόεδρος της Βουλής της Ουκρανίας, τον οποίο συνάντησαν οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Εκλεγμένος βουλευτής, που όμως δεν δίστασε να πάρει το όπλο, κάνει σκοπιά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, εξυπηρετώντας τους πολίτες και φρουρώντας την ουκρανική πρωτεύουσα, όπως είπε, στον ΑΝΤ1 και στον Νικόλα Βαφειάδη.

Δυο φορές μόνο άφησε το πόστο του από την αρχή του πολέμου, για να πάει στις κρίσιμες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου.

Όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1, «Ο ρωσικός Στρατός δεν πέτυχε να προελάσει προς το Κίεβο. Το ίδιο όπως και στις γραμμές του μετώπου στο νότο και στα βορειοδυτικά, όπου οι Ρώσοι δεν είχαν επιτυχίες. Το σχέδιο της αιφνιδιαστικής επίθεσης αποδείχθηκε μια αποτυχία. Το ίδιο και το σχέδιο περικύκλωσης του Κιέβου που απέτυχε. Το Κίεβο είναι καλά προστατευμένο και έτοιμο να πολεμήσει. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι Ρώσοι να μπουν στο Κίεβο».

Όπως η πλειονότητα των Ουκρανών, είναι εξοργισμένος με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ειδικά για το επιχείρημα περί αποναζιστικοποίησης.

«Οι όροι που θέτει και απαιτεί ο Πούτιν είναι απολύτως παράλογοι και ασφαλώς κανείς δεν πρόκειται να τους αποδεχθεί. Ο όρος που προσωπικά με ανησυχεί περισσότερο είναι η ήδη αρχίσει την αποναζιστικοποίηση. Τις τελευταίες δώδεκα ημέρες οι Ουκρανοί έχουν εξανδραποδίσει 12.000 Ναζί, που φορούσαν τη ρωσική στρατιωτική στολή κι εμείς οι Ουκρανοί θα συνεχίσουμε αυτού του είδους την αποναζιστικοποίηση μέχρι που να φτάσουμε στο Κρεμλίνο», δηλώνει στον ΑΝΤ1.

«Ο μεγάλος αριθμός που δίνει στη δημοσιότητα η ουκρανική πλευρά ως ρωσικές απώλειες, τι σημαίνει;», τον ρώτησε ο Νικάλας Βαφειάδης, για να του απαντήσει πως «σημαίνει ότι οι Ουκρανοί έχουν αποκτήσει έναν πολύ καλό ρυθμό καταστροφής του εχθρού. Ξέρετε το πτυχίο μου ήταν στην Ιστορία και γνωρίζω ότι στο Αφγανιστάν 15.000 Σοβιετικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε 10 χρόνια πολέμου. Εμείς, οι Ουκρανοί σκοτώσαμε 12.000 στρατιώτες σε 12 ημέρες πολέμου. Ο ρυθμός είναι καλός και θα τον συνεχίσουμε».

Όσο αιματηρός αυτός πόλεμος συνεχίζεται, το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών θα διευρύνεται και ο φανατισμός θα περισσεύει.

