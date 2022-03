Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη - Κούγιας: μηνύσεις για ψεύδη από τους καταγγέλλοντες

Τι αναφέρει στο μακροσκελές κείμενο ο Αλέξης Κούγιας.

Όπως είναι γνωστό, η δίκη του εντολέα μας κου Δημητρίου Λιγνάδη άρχισε με την εξέταση του πρώτου μάρτυρα και φερομένου θύματος βιασμού, ενός Αιγυπτίου, κατοίκου άλλοτε Σουηδίας, άλλοτε Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο οποίος, ενώ ισχυριζόταν στη μήνυση που συνέταξε ο κ. Βλάχος, ότι δήθεν ο Δημήτριος Λιγνάδης, στις αρχές Αυγούστου του 2010, τον βίασε αναγκάζοντας τον να του κάνει πεολειχία, ενώ ήταν αναίσθητος (!!!!!!), στην κατάθεσή του στο Δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι κατά λάθος κατέθεσε αυτή την ημερομηνία, αλλά, όπως θυμάται, μάλλον ο κ. Λιγνάδης τον βίασε άλλη ημερομηνία και συγκεκριμένα κάποια μέρα από την 1/4/2011 έως 31/5/2011, κατά τη μεν μήνυση στον καναπέ του σαλονιού του σπιτιού του κ. Λιγνάδη, κατά τη δε κατάθεση στο ακροατήριο σε καναπέ της βεράντας, στη μεν μήνυση θυμάται ότι αυτό διήρκησε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί μετά έχασε τις αισθήσεις του, στο δε ακροατήριο ότι διήρκεσε περίπου 5 λεπτά, γιατί τότε δήθεν έχασε τις αισθήσεις του.

Ο μάρτυρας μέχρι την τελευταία μέρα του Δικαστηρίου, την προηγούμενη Παρασκευή στις 4/3/2022, ισχυριζόταν ότι είναι σωφρονιστικός υπάλληλος, ότι κατοικεί στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και ότι είναι ένας πάμφτωχος που δεν είχε ούτε τα εισιτήρια να έρθει στην Ελλάδα, για να καταθέσει, αλλά στο Δικαστήριο μετά από ερωτήσεις του κου Κουγια αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είπε ψέματα και ότι από το τέλος Νοεμβρίου του 2021 είναι μόνιμος κάτοικος Ντουμπάι, ότι έχει κατασκευάσει ψεύτικη ιστοσελίδα, ότι ήταν 7,5 χρόνια μεσίτης στη Σουηδία, ότι τώρα δήθεν είναι μέλος μεγάλης εταιρείας μεσιτών με έδρα το Ντουμπάι, ότι δήθεν έχει πάρει πτυχίο διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, ενώ δεν έχει τελειώσει ούτε την τρίτη γυμνασίου, ότι δήθεν μιλάει εννέα γλώσσες, ενώ απεδείχθη ότι όλα αυτά είναι ψέματα, και το κυριότερο απ’ όλα, απέκρυψε ότι στην Ελλάδα είναι από τις 8/2/2022, ερχόμενος όχι από τη Σουηδία αλλά από το Ντουμπάι, απέκρυψε ότι κατοικεί σε βίλα στη Βούλα, αρνούμενος να δώσει τη διεύθυνση, όπως επίσης αρνήθηκε να δώσει και διεύθυνση κατοικίας στο Ντουμπάι και σήμερα μαζί με τον Ιωάννη Βλάχο σε τηλεοπτική εκπομπή, ισχυριστήκαν ψευδώς, δίνοντας τέσσερις φωτογραφίες, ότι αυτές δήθεν παρέδωσε ο κ. Κούγιας στο Δικαστήριο, αποκρύπτοντας ότι ο κ Κούγιας στο δικαστήριο παρέδωσε πολύ περισσότερες φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι ο φτωχός δήθεν σωφρονιστικός υπάλληλος, όπως ισχυρίζεται ο Γιάννης Βλάχος σε δεκάδες εμφανίσεις του, όχι μόνο δεν είναι σωφρονιστικός υπάλληλος, αλλά ενώ είναι ανεπάγγελτος, οδηγεί στο Ντουμπάι HUMMER αξίας 200.000€ και MERCEDES αξίας 150.000 ευρώ και σε όλη του την καθημερινότητα δεν ασκεί κανένα επάγγελμα στο Ντουμπάι, αλλά το μόνο, το οποίο κάνει, είναι να γυμνάζεται σε ακριβά γυμναστήρια, προβάλλοντας ημίγυμνες φωτογραφίες του, να συχνάζει σε πολυτελέστατους χώρους και να κάνει διακοπές άλλοτε στην Ισπανία και άλλοτε στη Σαντορίνη.

Η εντολή που έχουμε λάβει από τον κ. Δημήτριο Λιγνάδη, είναι να ασκήσουμε αγωγή κατά του Ιωάννη Βλάχου με αίτημα την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης 20.000 ευρώ για κάθε του τηλεοπτική εμφάνιση σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση από την πρώτη φορά που εμφανίστηκε, πριν ένα χρόνο, μέχρι και σήμερα και για όσες φορές τυχόν το πράξει στο μέλλον.

Έχουμε λάβει επίσης εντολή να καταθέσουμε αγωγές και μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση και για παραβίαση των κανόνων που προβλέπουν σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητος από κάθε παρουσιαστή ή παρουσιάστρια που εδώ και ένα χρόνο δεν το σεβάστηκαν και ακόμη και τώρα υιοθετούν όλα τα ψέματα των 4 φερόμενων ως βιασθέντων από τον Δημήτρη Λιγνάδη και των δικηγόρων τους που τα υποστηρίζουν.

Αγωγή και μήνυση θα κατατεθεί κατ’ εντολή του κ. Δημητρίου Λιγνάδη και κατά της δικηγόρου Μαρίας Κουρτέση, αλλά και κατά της παρουσιάστριας Ελεονώρας Μελέτη για την εκπομπή της 18/02/2021, όπου εντελώς μονομερώς και χωρίς καν να ενημερώσουν τον κ. Δημήτριο Λιγνάδη, χωρίς να τον κατονομάσουν μεν, αλλά περιγράφοντάς τον, τον κατασυκοφάντησαν και οργάνωσαν όλη αυτή τη συκοφαντική επίθεση εις βάρος του, ισχυριζόμενοι ακόμη και στο ακροατήριο ότι δήθεν ο Βασίλης Κυπαρισσόπουλος είναι δήθεν δικηγόρος, προσπαθώντας να του επιτραπεί να καθίσει στα δικηγορικά έδρανα, ως συνεργάτης της κας Κουρτεση, μέχρις ότου αποκαλυφθεί από τον κ. Κούγια ότι ο Βασίλης Κυπαρισσόπουλος δεν είναι δικηγόρος αλλά ιδιωτικός υπάλληλος στη Γερμανία.

Αλγεινή εντύπωση στον κο Δημήτριο Λιγνάδη και σε όλο το περιβάλλον του έχει προκαλέσει το γεγονός, ότι η δικηγόρος Μαρία Κουρτέση δέχτηκε να υποβάλει μήνυση κατ’ εντολή του Κυπαρισσόπουλου τον Φεβρουάριο του 2021 για αδίκημα, το οποίο κατά τον Βασίλη Κυπαρισσόπουλο είχε διαπραχθεί το 1995, δηλαδή 26 χρόνια προτού υποβληθεί η μήνυση, ενώ και ο πρωτοετής φοιτητής της Νομικής γνωρίζει ότι το αδίκημα του βιασμού παραγράφεται στα 15 χρόνια.

Αλγεινή εντύπωση στο περιβάλλον του κου Λιγνάδη έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι ο Αιγύπτιος μάρτυρας αρνήθηκε ότι γνωρίζει έστω και έναν από τους μάρτυρες του κατηγορητηρίου, εκθέτοντας τον δικηγόρο του Ιωάννη Βλάχο, ο οποίος εν αγνοία του εντολέα του, όπως κατάθεσε ο ίδιος ο μάρτυρας στο Δικαστήριο και είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, εν ονόματι του μάρτυρα και χωρίς την εντολή του, ζήτησε να εξεταστούν 11 μάρτυρες, οι οποίοι είναι σχεδόν όλοι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, αποδεικνύοντας την κατασκευή της της πρωτοφανούς σκευωρίας.

Μήνυση και αγωγή λάβαμε σήμερα εντολή να καταθέσουμε κατά του «γνωστού» Γρηγόρη Βαλλιανατου, ο οποίος χωρίς καμία αναστολή στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου παραδέχτηκε ότι προετοιμάζει όλους τους μάρτυρες και όσους εμφανίζονται στην τηλεόραση και ισχυρίζονται όλα αυτά τα συκοφαντικά ψεύδη εναντίον του κου Λιγνάδη.

Όλοι επιτέλους πρέπει να καταλάβουν, όπως και οι διάφοροι παρουσιαστές και παρουσιάστριες πρέπει να καταλάβουν, ότι η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν απονέμεται στην τηλεόραση, όπου μονομερώς επί ένα χρόνο συκοφαντούσαν τον κο Δημήτριο Λιγνάδη, αλλά μόνο στους ιερούς χώρους των Δικαστηρίων, όπου από την πρώτη κιόλας ημέρα αυτή η βρομερή σκευωρία άρχισε να καταρρέει.

Μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση θα καταθέσει και ο επικεφαλής του γραφείου μας κος Αλέξιος Κούγιας κατά της Φαίης Σκορδά για τα όσα ψευδή και συκοφαντικά ισχυρίστηκε για τον κο Κούγια σε πρόσφατη εκπομπή της.

Σήμερα, απεστάλη στην κα Σκορδά εξώδικος διαμαρτυρία – πρόσκληση του κου Κούγια, γεγονός που η κα Σκορδά απέκρυψε, ενώ συγχρόνως απέφυγε να αναγνώσει στην εκπομπή της το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικογράφου.

