Πόλεμος στην Ουκρανία: νέα κατάπαυση πυρός για τους πρόσφυγες

Τι αναφέρει η πρόταση του ρωσικού στρατού προς τις ουκρανικές Αρχές, για τους άμαχους πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε απόψε μια νέα κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυνση των αμάχων από τις πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας.

Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ από τις 9.00 (ώρα Ελλάδας) το πρωί της Τετάρτης, 9 Μαρτίου.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους» ανέφερε η ρωσική κυβέρνηση, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η πρόταση αυτή θα μεταφερθεί στις ουκρανικές αρχές που θα πρέπει, όπως και χθες, να επιβεβαιώσουν μέχρι τα μεσάνυχτα (02.00 ώρα Ελλάδας) το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων και από ποια ώρα θα μπορούν να λειτουργήσουν.

Οι πρώτοι διάδρομοι εκκένωσης για τους αμάχους άνοιξαν σήμερα το πρωί, ιδίως στο Σούμι, στα βορειοανατολικά, απ’ όπου αναχώρησαν δύο αυτοκινητοπομπές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι εκκενώσεις συνεχίζονται επίσης και στην περιοχή του Κιέβου.

Σε άλλες πόλεις, όπως στην Μπούτσα, στα βόρεια της Μαριούπολης, οι άμαχοι παραμένουν μπλοκαρισμένοι.

Αδύνατη η απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη

Οι ουκρανικές Αρχές δεν κατάφεραν για ακόμη μια φορά σήμερα να απομακρύνουν αμάχους από τη Μαριούπολη, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή στην πολιορκούμενη πόλη.

Σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, χαρακτήρισε απαράδεκτη την προσφορά της Μόσχας να ανοίξει «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» που οδηγούν στη Ρωσία ή στη Λευκορωσία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν σήμερα τις προσπάθειες των Ρώσων στρατιωτών να μπουν στο Χάρκοβο και απέτρεψαν μια επιχείρηση 120 αλεξιπτωτιστών κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, τον Όλεχ Σινεχούμποφ.

Οι αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν στη μεθοριακή πόλη Βοβτσάνσκ, που απέχει 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Χάρκοβο, όμως αποκρούστηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις, είπε ο Σινεχούμποφ.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Ολέξι Αρέστοβιτς, τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν κατ’ επανάληψη να καταλάβουν το Μικολάγιφ, στα νότια, αλλά απωθήθηκαν. «Θα χρειάζονταν δεκαπλάσιες δυνάμεις για να πάρουν το Μικολάγιφ», σχολίασε.

ΗΠΑ: Η κατάσταση στο Κίεβο μπορεί να επιδεινωθεί "πολύ γρήγορα"

Με βάση τις αναφορές ότι η Ρωσία αποκόπτει τον ανεφοδιασμό του Κιέβου με είδη πρώτης ανάγκης, η κατάσταση στην ουκρανική πρωτεύουσα, μια πόλη 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων, μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα, εκτιμά ο υποστράτηγος Σκοτ Μπέριερ, ο διευθυντής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Μιλώντας στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων ο Μπέριερ διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει για πόσες ημέρες αρκούν τα εφόδια που διαθέτει ο πληθυσμός. «Αλλά, με τη διακοπή του εφοδιασμού, η κατάσταση θα γίνει απελπιστική σε δέκα ημέρες με δύο εβδομάδες, θα έλεγα», πρόσθεσε.

Ο Μπέριερ είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν αποδείξεις ότι η Ρωσία διέπραξε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, πέρα απ’ ό,τι έχει δημοσιευτεί σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Ο βομβαρδισμός σχολείων και εγκαταστάσεων που δεν συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό ασφαλώς θα υποδήλωνε ότι (η Ρωσία) περνά αυτή τη γραμμή, αν δεν το έχει κάνει ήδη».

