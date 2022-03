Αθλητικά

EuroCup - Προμηθέας: Θρίαμβος επί της Ουλμ και ελπίδες

Σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων των Πατρινών έγινε το βράδυ της Τρίτης.

Με τον Τζεράι Γκραντ να κάνει καταπληκτικό παιχνίδι (22 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και τους Δημήτρη Αγραβάνη, Μιχάιλο Άντριτς και Νίκο Ρογκαβόπουλο να δίνουν λύσεις σε καθοριστικά σημεία, ο Προμηθέας νίκησε εύκολα, για δεύτερη φορά, την Ουλμ με 79-68 στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος» στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου του Eurocup, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 4-9 και διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες του για να μπει στην πρώτη οκτάδα του γκρουπ, κερδίζοντας ένα «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 36-28, 58-38, 79-68

Οι Πατρινοί ξεκίνησαν «μουδιασμένα» το ματς απέναντι στην ισχυρή Ουλμ που βρίσκεται στη 2η θέση του γερμανικού πρωταθλήματος, όμως μετά τα μισά της πρώτης περιόδου βελτίωσαν τα ποσοστά τους, πήραν «κεφάλι» στο σκορ και δεν... ξανακοίταξαν πίσω τους. Οι Ζούγκιτς και Χέρκενχοφ «ψαλίδισαν» το +6 του Προμηθέα, με την Ουλμ να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο ούσα πίσω στο σκορ με 19-17.

Στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο, ο Προμηθέας -παρά τις ουκ ολίγες απουσίες του- άρχισε να βρίσκει σταθερά λύσεις από τον Γκραντ και τον Αγραβάνη, «έχτισε» διαφορά που έφτασε και τους 11 πόντους και πήγε στα αποδυτήρια με +8 (36-28).

Από την εκκίνηση του τρίτου δεκαλέπτου η ομάδα της Πάτρας πάτησε ακόμη περισσότερο... γκάζι στην επίθεση, «έσφιξε» κι άλλο την άμυνά της (δέχθηκε μόλις 10 πόντους) κι «εξαφανίστηκε» στο σκορ, κλείνοντας την περίοδο στο +20 (58-38) με τους Γκραντ, Ρογκαβόπουλο και Άντριτς να κάνουν... πάρτι εντός κι εκτός ρακέτας της Ουλμ.

Την τελευταία περίοδο οι Γερμανοί «αντέδρασαν». Και παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω με 23 πόντους από το τρίποντο του Σίμπσον (61-38), με επιμέρους σκορ 2-14 μείωσαν στους 11 (63-52) στο 6’33’’. Ο Σίμπσον με νέο τρίποντο επανέφερε τη διαφορά στους 14 πόντους, όμως οι Ζούγκιτς, Κρίστον με δύο τρίποντα κι ο Χέρκενχοφ με εντυπωσιακό κάρφωμα, «έριξαν» κι άλλο τη διαφορά (66-61).

Ο Άντριτς με δικό του τρίποντο και ο Ρέι με δύο σερί καλάθια ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια τιμή κι επανέφεραν τις... καρδιές των γηπεδούχων στη θέση τους, καθώς η Ουλμ δεν είχε πλέον άλλη «βενζίνη» για να κυνηγήσει την ανατροπή στα 100 δευτερόλεπτα που απέμεναν, με τον Προμηθέα να φτάνει στο τελικό 79-68.

Διαιτητές: Τραβίσκι, Ντραγκόγεβιτς, Τσελίκ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Ζούρος): Ρέι 10, Τζεράι Γκραντ 22 (11ρ.), Γκάντι 4, Χαντ, Δ. Αγραβάνης 14, Ρογκαβόπουλος 8 (2), Σίμπσον 11 3), Λάγιος, Άντριτς 10 (2), Βασιλείου, Μπαζίνας, Τανούλης.

ΟΥΛΜ (Γιάκα Λάκοβιτς): Κρίστον 17 (2), Μπλόσομγκεϊμ 13 (1), Γκουένθερ, Στολ, Μπρέτζελ 4, Χέρκενχοφ 13 (1), Κλέπεϊς 3, Κρίμερ, Ντιαλό, Τζάλοου 4, Ζούγκιτς 14 (3).

