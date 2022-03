Αθλητικά

Champions League: Μπάγερν και Λίβερπουλ στους “16”

Ο Λεβαντόφσκι σημείωσε το πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League

Κόκκινη απόχρωση είχαν τα δύο πρώτα «εισιτήρια» των προημιτελικών του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Μπάγερν να επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά στις ρεβάνς της φάσης των «16» και να αφήνουν εκτός διοργάνωσης τις Ίντερ (0-1) και Σάλτσμπουργκ (7-1).

Με ένα άκρως εμφατικό τρόπο η Μπάγερν «σκόρπισε» στους... πέντε ανέμους με 7-1 την Σάλτσμπουργκ στην «Αλιάνζ Αρένα» (πρώτο ματς 1-1), σκοράροντας σε 30ό διαδοχικό ματς του Champions League, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να «πετά φωτιές».

Σε διάστημα λιγότερο των 12 λεπτών ο Πολωνός στράικερ πέτυχε χατ τρικ και για τρίτη φορά στη διοργάνωση (2012/2013, 2019/2020 οι δύο προηγούμενες) και σημείσε διψήφιο αριθμό τερμάτων σε μία σεζόν. Έφτασε έτσι τα 5 χατ τρικ στο Champions League (4 με την Μπάγερν κι ένα με την Ντόρτμουντ), τρία λιγότερα από τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι που έχουν από 8, ενώ με 12 γκολ οδηγεί, πλέον, την κούρσα των σκόρερ στην τρέχουσα περίοδο, αφήνοντας στην 2η θέση τον Αλέ του Άγιαξ που έχει 11.

Το τέταρτο γκολ των Γερμανών πέτυχε ο Γκνάμπρι, ο οποίος έφτασε τα 12 στο 32ο ματς της καριέρας του στο Champions League.

Το 2-0 της Λίβερπουλ στο Μιλάνο έστειλε τους «κόκκινους» στους «8» της διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι η Ίντερ ήταν η νικήτρια στο «Ανφιλντ» με 1-0, με το υπέροχο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 62ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι «έσπασαν» τα δοκάρια, καθώς είχαν τρία στη διάρκεια του ματς, δύο με τον Σαλάχ στο β΄ μέρος, ενώ είχε προηγηθεί αυτό του Μάτιπ στα μέσα του πρώτου.

Οι «νερατζούρι» ίσως να είχαν καλύτερη τύχη στον αγώνα, εάν δεν έφευγε από το ματς ο Αλέξις Σάντσες με κόκκινη κάρτα στο 63΄, ένα λεπτό μετά το τέρμα του Αργεντινού.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και οι ομάδες που προκρίθηκαν στους προημιτελικούς μετά τις ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League:

Μπάγερν (Γερμανία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία): 7-1 (12΄πεν, 21΄πεν, 23΄ Λεβαντόφσκι, 31΄ Γκνάμπρι, 54΄,83΄ Μίλερ, Σανέ 86΄ - 70΄ Κγιάεργκααρντ) [ Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Μπάγερν με συνολικό σκορ 8-2]

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ίντερ (Ιταλία): 0-1 (62΄ Μαρτίνες) [ Α΄ αγ. 2-0: Προκρίθηκε η Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 2-1]

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) : 9/03 [ Α΄ αγ. 5-0]

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) : 9/03 [ Α΄ αγ. 0-1]

Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία): 15/03 [ Α΄ αγ. 2-2]

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μ. (Ισπανία): 15/03 [ Α΄ αγ. 1-1]

Λιλ (Γαλλία)-Τσέλσι (Αγγλία): 16/03 [ Α΄ αγ. 0-2]

Γιουβέντους (Ιταλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία): 16/03 [ Α΄ αγ. 1-1]