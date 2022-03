Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπάιντεν: το viral βίντεο με την "προφητική" του δήλωση

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν να κάνει προφητικές δηλώσεις για την ένταξη στο ΝΑΤΟ το... 1997.

Με την Ουκρανία να βρίσκεται σε καθεστώς πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας, ένα βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τον Τζο Μπάιντεν σε ρόλο... προφήτη.

Χαρακτηριστικά, το βίντεο που έγινε viral δείχνει τον αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί για τους κινδύνους που κρύβει η διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Στο βίντεο, ο Τζο Μπάιντεν, προειδοποιεί ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ για χώρες της Βαλτικής, όπως η Εσθονία, Λετονία και η Λιθουανία, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε επιθετικότητα από τη Ρωσία, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένα στρατιωτικά αντίποινα,

Σύμφωνα με το Newsweek το εν λόγω απόσπασμα, είναι από ομιλία του Τζο Μπάιντεν στο Ατλαντικό Συμβούλιο των ΗΠΑ στις 18 Ιουνίου 1997.

Και συνέχισε μεταξύ άλλων: “Πιστεύω ότι ένα μέρος όπου θα μπορούσε να προκληθεί η μεγαλύτερη αναστάτωση βραχυπρόθεσμα όσον αφορά στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, κάτι που δεν έχει να κάνει με την ικανότητα ή την ετοιμότητα της χώρας να ενταχθεί, θα ήταν η αποδοχή των κρατών της Βαλτικής, από άποψη σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας, ΗΠΑ-Ρωσίας”.

Biden in 1997 saying that the only thing that could provoke a "vigorous and hostile" Russian response would be if NATO expanded as far as the Baltic states pic.twitter.com/i0yfEgIGZA