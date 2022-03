Κοινωνία

Άλιμος: Θρίλερ με πτώμα που επέπλεε στη θάλασσα

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου.

Σορός γυναίκας, ηλικίας περίπου 70 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή του προβλήτα "Ε" της μαρίνας Αλίμου Αττικής.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στην περιοχή έσπευσαν στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής και με τη συνδρομή σκάφους της μαρίνας, περισυνέλεξαν τη σορό και την μετέφεραν αρχικά, στον προβλήτα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο "Ασκληπιείο Βούλας".

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

