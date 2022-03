Οικονομία

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Ελλάδος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την τιμή της βενζίνης.

Την εκτίμηση ότι η τιμή της βενζίνης θα φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας έκανε ο Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Γιώργος Ασμάτογλου, τις τελευταίες μέρες οι τιμές της βενζίνης μεταβάλλονται συνεχώς, έχοντας πλέον ξεπεράσει τα 2 ευρώ και «οδεύοντας» προς τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο.

Εξήγησε, πάντως ότι, στην περίπτωση που υπάρξει μείωση στα καύσιμα, θα φανεί αμέσως στις τιμές των πρατηρίων βενζίνης.

