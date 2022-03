Κοινωνία

Ανδραβίδα: “Δε θυμάμαι τίποτα”, λέει ο καθ’ομολογίαν δολοφόνος

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 60χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία των γονιών αλλά όχι των παιδιών στην Ανδραβίδα.

«Δε θυμάται τίποτα, αυτή είναι η αναφορά του και στην προανάκριση», είπε ο συνήγορος υπεράσπισης που όρισε η Πολιτεία στον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της οικογένειας στην Ανδραβίδα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Σ.Ανδριόπουλος, είπε πως, ο εντολέας του «δεν θυμάται τίποτα» μετά τη δολοφονία των γονιών.

«Υποβόσκει κάποια ψυχολογική κατάσταση», είπε και χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες είπε πως «αυτό θα το κρίνουν οι ειδικοί».

Καταδίκασε κάνοντας λόγο για «ειδεχθές έγκλημα που δεν το συναντάμε συχνά».

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», συμπλήρωσε και διευκρίνισε πως, ο 60χρονος «δεν έχει κατηγορηθεί ούτε καταδικαστεί για κακοποίηση ζώων».

Ερωτηθείς, τέλος, σχετικά με το κίνητρο του καθ’ομολόγιαν δολοφόνου, είπε πως «δεν είναι τα 1000 ευρώ, δεν υπάρχει αιτία που να δικαιολογεί αφαίρεση ζωής. Είναι πιο σύνθετη διαδικασία που τον οδήγησε, κάτι που θα το μάθετε μετά την απολογία του».

