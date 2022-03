Οικονομία

Fitch – Ρωσία: Άμεσος ο κίνδυνος στάσης πληρωμών

Έχει ήδη εκδοθεί προεδρικό διάταγμα με το οποίο η Μόσχα μπορεί να αποπληρώνει τους πιστωτές της σε συγκεκριμένες χώρες με ρούβλια, όχι με ξένο νόμισμα.

Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch υποβάθμισε εκ νέου χθες Τρίτη το αξιόχρεο της Ρωσίας τονίζοντας ότι η απόφασή του αυτή αντανακλά την άποψη των αναλυτών του πως ο κίνδυνος η Μόσχα να κηρύξει στάση πληρωμών του δημόσιου χρέους της είναι «άμεσος».

Όπως και οι άλλοι δύο λεγόμενοι «μεγάλοι» οίκοι αξιολόγησης (S&P Global Ratings και Moody's), ο Fitch είχε ήδη τοποθετήσει στις αρχές Μαρτίου το μακροπρόθεσμο χρέος της Ρωσίας στην κατηγορία αυτών που ενδέχεται να πάψουν να εξυπηρετούνται, εν μέσω της επιβολής αλλεπάλληλων ομοβροντιών οικονομικών κυρώσεων από τη Δύση στη Μόσχα λόγω της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία.

Χθες το υποβάθμισε ακόμη περισσότερο, από τη βαθμίδα «B» στη «C», κάνοντας λόγο για «εξελίξεις που υπονόμευσαν περαιτέρω» τη βούληση της Μόσχας να συνεχίσει «να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος της».

Όσο περισσότερο πέφτει η αξιολόγηση, τόσο λιγότεροι δανειστές θα δείχνουν εμπιστοσύνη στη Ρωσία και θα είναι διατεθειμένοι να συνάπτουν συμφωνίες δανεισμού με λογικά επιτόκια.

Αιτιολογώντας αυτή την απόφαση, ο Fitch επικαλείται προεδρικό διάταγμα που υπογράφτηκε την 5η Μαρτίου και μπορεί να επιτρέψει η Ρωσία να αποπληρώνει τους πιστωτές της σε συγκεκριμένες χώρες με ρούβλια, όχι με ξένο νόμισμα. Ακόμη, ο οίκος σημειώνει την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να περιορίσει τη μεταφορά ορισμένων αξιογράφων σε μη μόνιμους κατοίκους, καθώς και το αμερικανικοβρετανικό εμπάργκο στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.

Θεωρεί ενδεχόμενο να προκριθεί «τουλάχιστον» η «επιλεκτική χρεοκοπία», και πιθανό τεχνικά εμπόδια, ιδίως τα προσκόμματα στη μεταφορά κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα, να μειώσουν τη δυνατότητα και τη βούληση της ρωσικής κυβέρνησης να συνεχίσει να εξυπηρετεί το εξωτερικό δημόσιο χρέος της. Αν κηρυχθεί στάση πληρωμών από τη Ρωσία, θα είναι η πρώτη από το 1998.

