“The 2night Show”: Η Αγγελική Ηλιάδη για τη “Φάρμα”, τον πατέρα και τον σύντροφό της

Η καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή της Τρίτης.

Την Αγγελική Ηλιάδη υποδέχθηκε το βράδυ της Τρίτης στο “The 2night Show” ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η τραγουδίστρια μίλησε για την εμπειρία της στη «Φάρμα», αλλά και για το θάνατο του πατέρα της.

«Πολλά ακούστηκαν κι ειπώθηκαν για αυτό το γεγονός. Δεν με νοιάζει καθόλου τι λέει ο κόσμος, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει τη στιγμή που δεν ξέρει τι περνάς. Αυτό που είδε ο κόσμος, ήταν κάτι άλλο από αυτό που έγινε στη “Φάρμα”. Ήταν επιθυμία του μπαμπά να μην ενημερωθώ για την κατάστασή του. Η κατάστασή του χειροτέρεψε όταν ήμουν μέσα, γιατί ήξερε πόσο ήθελα να είμαι στη Φάρμα. Ζήτησε από τη μαμά να μη με ενημερώσει, το έκανε όταν ο μπαμπάς διασωληνώθηκε. Δεν πρόλαβα να τον δω. Από τη στιγμή που ο μπαμπάς μου διασωληνώθηκε, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη. Δυστυχώς περιμέναμε το μοιραίο. Δεν ήμουν σε κατάσταση να γυρίσω στο σπίτι γιατί έπρεπε να ενημερώσω εγώ τα παιδιά. Οπότε ξέσπασα μέσα εκεί και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί ήταν όλοι δίπλα μου. Μάζεψα τις δυνάμεις και το μυαλό μου για να είμαι σε θέση να μιλήσω στα παιδιά. Έπρεπε να είμαι εγώ η δυνατή να τους κρατήσω όλους και το κατάφερα», είπε σχετικά με τον πατέρα της.

«Με στήριξε στην απόφασή μου να γίνω τραγουδίστρια. Το ήθελε κι εκείνος», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για το ατύχημα που την έκανε να αποχωρήσει από το παιχνίδι επιβίωσης του ΑΝΤ1 εξήγησε πως, «είμαι φάση φυσικοθεραπειών και προσπαθώ να κάνω την ενδυνάμωση. Έπαθα ρήξη χιαστού, ο πόνος ήταν αφόρητος. Δεν περίμενα ότι μπορεί να έχω πάθει τόσο μεγάλη ζημιά».

«Μου στοίχισε που έφυγα, ήταν μοναδική εμπειρία, λάτρεψα αυτόν τον τρόπο ζωής. Θα το έκανα ξανά. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά είναι πιο εύκολο να τα αποχωριστείς για λίγο καιρό. Η μητέρα μου ήταν μαζί τους, οπότε ήμουν απόλυτα ήρεμη», πρόσθεσε και τόνισε ότι θα πήγαινε στο Survivor.

Μίλησε και για τη σχέση της με τον Γρηγόρη Αναστασιάδη, αναφέροντας πως «ο Γρηγόρης έχει περάσει πολλά, είναι ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα προσωπικά μας και με κέρδισε η ευαισθησία του».

«Νιώθω πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Δεν θα ήμουν δίκαιη αν έλεγα ότι τα κατάφερα μόνη μου. Είχα κατά καιρούς πολύ σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου. Σε ψυχολόγο δεν έχω πάει, αλλά έχω πάει σε ψυχίατρο. Ο λόγος που πήγα ήταν οι κρίσεις πανικού, βασικά διαταραχή πανικού και επειδή εργαζόμουν, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι για να πάω στη δουλειά. Έπρεπε να το αντιμετωπίσω και πήρα αγωγή για τρεις μήνες. Δεν με βοήθησαν τόσο τα φάρμακα, όσο ότι τα βρήκα με τον εαυτό μου. Ήξερα από πού πήγαζε όλο αυτό», είπε και κατέληξε πως, «αν έπρεπε να δουλεύω κάθε βράδυ θα το έκανα γιατί έχω δύο παιδιά», υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορεί μια μάνα να πάρει τον ρόλο του πατέρα, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένος και απαραίτητος για τα αγόρια».

