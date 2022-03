Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Κλειστά σχολεία την Τετάρτη

Με έκτακτες ανακοινώσεις το κλείσιμο των σχολείων σε Ήπειρο και Μακεδονία. Έκλεισαν δρόμοι για φορτηγά και νταλίκες.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν τη νύχτα σε πολλές περιοχές του νομού Ιωαννίνων, ακόμη και μέσα στην πόλη. Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν και της χιονόπτωσης, όλα τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά. Μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται από τη νύχτα στους επαρχιακούς δρόμους και ειδικά στο ορεινό οδικό δίκτυο προκειμένου να κρατηθεί ανοιχτό, ενώ είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Λόγω των χιονοπτώσεων, πού σημειώνονται μετά το Μέτσοβο και κυρίως στα Γρεβενά, απαγορεύτηκε προσωρινά, η κυκλοφορία για νταλίκες και φορτηγά. Η αστυνομία σταματάει την κυκλοφορία τους, στα διόδια Δροσοχωρίου της Εγνατίας Οδού.

Με νεότερες ανακοινώσεις που εξέδωσαν, πολλοί δήμοι στην Δυτική Μακεδονία αναστέλλουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης χιονόπτωσης, ακόμη και στις πόλεις της ακριτικής περιφέρειας.

Ειδικότερα, στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν, την Τετάρτη 9 Μαρτίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί.

Αρνητικές θερμοκρασίες και κλειστά σχολεία στη Μακεδονία

Με έντονες χιονοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές της Ημαθίας και λιγότερο της Πιερίας, έφτασε στην κεντρική Μακεδονία η κακοκαιρία «Φίλιππος».

Ασθενείς χιονοπτώσεις κατά διαστήματα στα ορεινά του νομού Θεσσαλονίκης και χιονόνερο -μέχρι στιγμής στα πεδινά- έφερε το νέο κύμα κακοκαιρίας, που έχει κύριο χαρακτηριστικό τις πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Μετεωρολογικό Σταθμό Μακεδονίας, στις 08:40, στη Βέροια το θερμόμετρο έδειχνε -1, στο Πολύκαστρο Κιλκίς 1 βαθμό Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη 3 βαθμούς.

Λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων, από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου (226 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου (288ο χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, η οποία και θα ισχύει μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της οδικής βοήθειας, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι, καθώς και τα εκχιονιστικά μηχανήματα.

Αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες σε τμήματα κυρίως του επαρχιακού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας. Αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται στην Ημαθία, σε όλο το επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο των δήμων Βέροιας και Νάουσας. Στο νομό Κιλκίς, από το 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γουμένισσας - Μ. Λιβαδίων. Στην Πέλλα σε όλο το επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας και από το 95ο έως το 118ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Φλώρινας. Στην Πιερία, από το 15ο έως το 33ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κατερίνης - Ελασσόνας. Για τα οχήματα που κινούνται στο δίκτυο της Χαλκιδικής, αλυσίδες χρειάζονται από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη) και στην επαρχιακή οδό Νεοχωρίου - Βαρβάρας.

Ποιες σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Σχολεία Ειδικής Αγωγής), λόγω της χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Και ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι σήμερα δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σχολεία ειδικής αγωγής, όπως επίσης παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ), λόγω της χιονόπτωσης.

Κλειστές σήμερα θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στον Δήμο Δίου-Ολύμπου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα χιόνια δεν αποκλείεται να φθάσουν ακόμη και σε πεδινές περιοχές, τις επόμενες ώρες.

