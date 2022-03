Αθλητικά

Μπακς: Νίκη με “καταιγιστικό” Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μεγαλειώδης εμφάνιση του “Greek Freak” και νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Θάντερ.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, το Μιλγουόκι πέρασε από την Οκλαχόμα Σίτι κερδίζοντας τους Θάντερ με 142-115, σημειώνοντας την πέμπτη διαδοχική νίκη του. Με τη νίκη τους οι πρωταθλητές ανέβηκαν στο 41-25 και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολής ενώ οι Θάντερ βρίσκονται στο 20-45 και καταλαμβάνουν την 14η θέση στη Δύση.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους (9/15 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 9/13 βολές), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 28 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν ο Κρις Μίντλετον με 25 πόντους και 9 ασίστ ενώ 18 πόντους και 14 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπόμπι Πόρτις.

Για τους γηπεδούχους ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 14 ασίστ ενώ ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι σημείωσε 13 πόντους (2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές) ενώ είχε 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 03:00, με τους Ατλάντα Χοκς στο Μιλγουόκι.

Στη Σάρλοτ ο Καϊρί Ιρβινγκ ήταν ασταμάτητος και οι Νετς επικράτησαν των Χόρνετς με 132-121. Ο Ίρβινγκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 50 πόντους (6/7 δίποντα, 9/12 τρίποντα, 11/13 βολές) σημειώνοντας για 5η φορά στην καριέρα του τουλάχιστον 50 πόντους. Πολύ καλός ο Αντρε Ντράμοντ με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ ενώ 14 πόντους και 7 ασίστ είχε ο Κέβιν Ντουράντ. Για τους γηπεδούχους οι Τέρι Ροζίερ και Μάιλς Μπρίτζες είχαν από 30 πόντους ενώ 24 σημείωσε ο ΛαΜέλο Μπολ.

Εύκολη νίκη με 112-97 σημείωσαν οι Γουόριορς απέναντι στους Κλίπερς στο Γκόλντεν Στέιτ βαζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των 5 ηττών. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα με 21 πόντους με τους Τζόρνταν Πουλ και Κλέι Τόμπσον να προσθέτουν από 20 πόντους. Για την ομάδα του Λος Άντζελες ο Νικολά Μπατούμ είχε 17 πόντους και οι Μάρκους Μόρις και Λιουκ Κενάρντ από 11 πόντους.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – Κοκαΐνη μέσα σε μπανάνες: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Πρόταση Μητσοτάκη στην ΕΕ για πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου

Ed Sheeran: Κατηγορείται ότι "έκλεψε" το "Shape of you"! (βίντεο)