Champions League: Ο Λεβαντόφσκι έγραψε Ιστορία!

Ο Πολωνός επιθετικός έσπασε κάθε ρεκόρ στην επίτευξη του πιο γρήγορου χατ τρικ στη διοργάνωση.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόσφκι μοιάζει ασυγκράτητος... Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, ήταν ο πρωταγωνιστής στην εμφατική νίκη των Βαυαρών επί της Σάλτσμπουργκ με 7-1 στον δεύτερο αγώνα για τους «16» του Champions League, καθώς σκόραρε τρεις φορές σε λιγότερο από 12 λεπτά (12`, 21`, 23`).

Μάλιστα, ο κορυφαίος Ευρωπαίος σκόρερ της τελευταίας διετίας, είναι πλέον κάτοχος ενός εντυπωσιακού ρεκόρ, καθώς έχει σημειώσει το πιο... γρήγορο χατ-τρικ στην Ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο «Λέβα» χρειάσθηκε μόλις 23 λεπτά από το εναρκτήριο λάκτισμα, για να πετύχει τρία γκολ και πήρε το σχετικό ρεκόρ, από τον Μάρκο Σιμόνε, ο οποίος το 1996 και στην αναμέτρηση της Μίλαν με την Ρόζενμποργκ, χρειάσθηκε 24 λεπτά για να σημειώσει χατ-τρικ.

Ο Πολωνός επιθετικός, έφτασε τα πέντε χατ-τρικ στο Champions League (4 με την Μπάγερν κι ένα με την Ντόρτμουντ), τρία λιγότερα από τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι οι οποίοι έχουν σημειώσει από οκτώ, ενώ με 12 γκολ οδηγεί, πλέον, την κούρσα των σκόρερ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα, τον Αλέ του Άγιαξ, ο οποίος έχει σκοράρει 11 φορές.

