Αθλητικά

Indian Wells – Τζόκοβιτς: Αμφίβολη η συμμετοχή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σέρβος πρωταθλητής παραμένει ανεμβολίαστος και οι διοργανωτές θα περιμένουν αν δουν αν θα πάρει άδεια από τον CDC για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Το ονοματεπώνυμο του Νόβακ Τζόκοβιτς, συμπεριελήφθη στην κλήρωση για το Indian Wells, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο Σέρβος τενίστας, θα λάβει μέρος στο τουρνουά, δεδομένου ότι δεν έχει εμβολιασθεί κατά της Covid-19.

Οι διοργανωτές του τουρνουά, ανέφεραν σε ανακοίνωση τους, ότι οι αρμόδιοι βρίσκονται σε επαφή με την ομάδα του Τζόκοβιτς για να καθορίσουν εάν θα παίξει στην Καλιφόρνια ή ακόμη κι εάν θα του επιτραπεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν εμβολιασθεί.

«Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στον κατάλογο συμμετοχής στο τουρνουά και ως εκ τούτου τοποθετείται στην κλήρωση. Αυτήν την στιγμή, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την ομάδα του, ωστόσο, δεν έχει καθορισθεί εάν θα συμμετάσχει στην διοργάνωση, λαμβάνοντας έγκριση από το CDC, τον κύριο οργανισμό δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να εισέλθει στη χώρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.

Ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει πέντε φορές το τρόπαιο στο Indian Wells, ενώ οι διοργανωτές έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα απαιτηθεί απόδειξη εμβολιασμού για την είσοδο των θεατών στο γήπεδο.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όλοι οι ταξιδιώτες που δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ και εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εμβολιάζονται κατά της Covid-19.

Κι ενώ το θέμα με τον Τζόκοβιτς παραμένει στον... αέρα, μία ενδεχόμενη απουσία του από το τουρνουά, αυξάνει τις πιθανότητες για ακόμη μία πολλά υποσχόμενη αναμέτρηση του Ρώσου επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, με τον Ισπανό, Ράφα Ναδάλ, ο οποίος τον έχει νικήσει στις δύο πρόσφατες αναμετρήσεις τους, δηλαδή στον τελικό του Australian Open και του τουρνουά στο Ακαπούλκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – Κοκαΐνη μέσα σε μπανάνες: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

Άλιμος: Θρίλερ με πτώμα που επέπλεε στη θάλασσα