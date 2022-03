Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάσχεση ρωσικού αεροσκάφους από τη Βρετανία

Η ανακοίνωση του υπουργού Μεταφορών της Βρετανίας για το κατασχεθέν αεροσκάφος.

Ο βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βρετανία έκανε χρήση των νέων αεροπορικών κυρώσεων για να κατάσχει ένα αεροσκάφος, αφού κατέστησε ποινικό αδίκημα την πτήση ή την προσγείωση ρωσικών αεροσκαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Χθες το βράδυ υπέγραψα επίσης ένα νόμο που κλείνει μερικά από τα παραθυράκια που έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό της ιδιοκτησίας μερικών απ' αυτά τα αεροσκάφη», δήλωσε ο Σαπς μιλώντας στο BBC.

«Υπάρχει ένα τέτοιο αεροσκάφος αυτή τη στιγμή στο έδαφος στο Φάρνμπορο, το οποίο ουσιαστικά κατέσχεσα ενώ ερευνούσαμε περαιτέρω τις λίγες τελευταίες ημέρες - και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε νόμους διαθέσιμους που να καθιστούν κάτι τέτοιο δυνατό», πρόσθεσε ο βρετανός υπουργός.

