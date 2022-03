Οικονομία

ΟΑΕΔ: Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία για γυναίκες και ψηφιακή οικονομία

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα και τι προϋποθέσεις έχει. Όλες οι πληροφορίες.

Από σήμερα Τετάρτη, 9 Μαρτίου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022 για το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας», με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες, ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και το ποσό της κυμαίνεται από 12.000 ευρώ (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 ευρώ (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της τρίμηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης να κυμανθεί από 20.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ, κατόπιν αίτησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:

Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες.

ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.

Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια.

Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012-31/12/2021,

δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας,

δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και

έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι, μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού σχεδίου τους από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ.

