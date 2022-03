Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Κίνα κατηγορεί το ΝΑΤΟ για την… ένταση

Το Πεκίνο αρνείται να χαρακτηρίσει εισβολή την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και ανακοίνωσε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι κινήσεις του NATO ώθησαν την ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία "στα άκρα", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Τσάο Λιζιάν.

Στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε τις ΗΠΑ να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις ανησυχίες της Κίνας και να αποφύγουν να υπονομεύσουν τα δικαιώματά της ή τα συμφέροντά της στον χειρισμό του ουκρανικού ζητήματος και των δεσμών με τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε εξάλλου ότι ο κινεζικός Ερυθρός Σταυρός θα χορηγήσει πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων γιουάν στην Ουκρανία, το οποίο θα συνίσταται από είδη για την κάλυψη καθημερινών αναγκών.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα έχει ωθήσει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ οι κάτοικοι της περικυκλωμένης από τις ρωσικές δυνάμεις Μαριούπολης, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, υφίστανται ήδη σημαντικές στερήσεις, όσον αφορά την ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση, τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό έπειτα από περισσότερο από μια εβδομάδα βομβαρδισμών.

Η Κίνα αρνείται να χαρακτηρίσει εισβολή τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία τις χαρακτηρίζει "ειδική επιχείρηση".

