Λίτσα Πατέρα: Αφροδίτη και Σελήνη στους Δίδυμους φέρνουν ωραίους έρωτες

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» για όλα τα ζώδια και τους πλανήτες των ημερών.

«Στο καλύτερο ζώδιο είναι σήμερα η Σελήνη», είπε εισαγωγικά η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» σημείωσε πως ο Άρης έχει μπει στον Υδροχόο έχει και θα αγγίξει τον Κρόνο και τον Ουρανό».

«Η Σελήνη στους Διδύμους κάνει ωραία όψη με την Αφροδίτη, που σημαίνει πως «αυτόν τον καιρό θα προκύψει πολύς και ωραίος έρωτας».

«Η συναισθηματική ζωή θα έχει ένταση και πάθος», υπογράμμισε.

Αναλυτικά οι προβλέψεις όλων των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα

