“Το Πρωινό” – Χριστίνα Παππά: έμαθα από το Instagram ότι θα γίνω γιαγιά (βίντεο)

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν η Χριστίνα Παππά, που μίλησε για όλα.

Για τους γάμους, την οικογένεια, την καριέρα και το #MeToo μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Χριστίνα Παππά.

Ξεκινώντας την κουβέντα της για το γάμο της με τον Κολντεμπέλα είπε πως, παρά το ότι δεν έχουν επαφές, μετά το άσχημο τέλος που είχαν, τον έχει κάθε μέρα μέσα στις προσευχές της.

«Δεν ήθελα να κάνω άλλο γάμο, είμαι πιστή στη σχέση μου γιατί θέλω οικογένεια», είπε, υπογραμμίζοντας ότι, «κανείς δε θέλει μία γιαγιά».

«Δε θέλω ούτε γάμους, ούτε μπελάδες στο κεφάλι μου», διευκρίνισε και τόνισε πως «είμαι καληνυχτάκιας και αγκαλίτσας, δοτική στους ανθρώπους και τους φίλους μου».

Όσο για το εγγονάκι που περιμένει αποκάλυψε ότι, ο γιος της με τη σύντροφό του γνωρίστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο.

«Δεν ξέρω πολλά για τη νύφη, είναι η Άννα Μπεζάν, η ηθοποιός», είπε, αναφέροντας πως «με έχει φέρει πολύ κοντά της, γιατί πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.

Την έπιασα και της είπα ότι δεν είναι μόνη της».

Το εντυπωσιακό είναι το πώς έμαθε πως θα γίνει γιαγιά, αφού λίγο πριν βρεθεί με το νεαρό ζευγάρι είδε μια ανάρτηση της κοπέλας και της έκανε like χωρίς να δει τι έγραφε. Ήταν λίγο αργότερα που της την επισήμανε η Μαίρη Αρώνη από την εκπομπή «Το Πρωινό» που το συνειδητοποίησε.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε για τον προφητικό όνειρο που είδε λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, όπου και της φανερώθηκε ο Προφήτης Ηλίας.

«Θα του πω να μη με ξαναφωνάξεις γιαγιά», είπε όταν ρωτήθηκε για το πώς θα αντιδράσει όταν το εγγονάκι της θα την φωνάξει «γιαγιά».

Μίλησε για την ηθοποιία, λέγοντας πως «εγκατέλειψα κι εγώ την ηθοποιία, με εγκατέλειψε κι αυτή. Τον τελευταίο χρόνο μου έχουν γίνει προτάσεις μόνο για σόου» και αποκάλυψε πως «μου λείπει η ηθοποιία» και ότι, «θα ήθελα για γκεστ, δεν μπορώ να είμαι σε ολόκληρη σειρά».

Ερωτηθείσα, τέλος, για το #MeToo αρκέστηκε να πει «μπράβο στα παιδιά που έκαναν τις ομολογίες που έκαναν», τονίζοντας πως «δεν θέλω να εκφέρω γνώμη. Δεν είναι δική μου υπόθεση, δεν έχω βιώσει κάτι τέτοιο στην καριέρα μου, ούτε με τους ηθοποιούς που έχουν καταγγείλει».

Και κατέληξε όμως, πως «βία έχω αντιμετωπίσει».

