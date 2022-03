Συνταγές

Σνίτσελ και τυρένια σάλτσα μανιταριών από τον Πέτρο Συρίγο

Εύκολη και γρήγορη, μα αποτελεσματικά επιτυχημένη η σημερινή συνταγή του Πέτρου Συρίγου στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μυστικά για το τέλειο σνίτσελ μοιράστηκε ο Πέτρος Συρίγος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Το φαγητό με τα ελάχιστα υλικά, γίνεται γρήγορα, εύκολα και έχει…διάρκεια.

Όπως είπε ο σεφ, «δεν πρέπει να είναι αλλού η φρυγανιά και αλλού το κοτόπουλο», αλλά σε κάθε μπουκιά να είναι ενιαίο το σνίτσελ, το οποίο χρειάζεται ελάχιστα υλικά.

Υλικά

3 σνίτσελ 200γρ (κοτόπουλο ή χοιρινά μπούτι)

4 αβγά

5 κ.σ. αλεύρι

7 κ.σ. πάνκο ή ψωμί του τοστ τριμμένο

400ml καλαμποκέλαιο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά, το περνάμε από τη μηχανή του σνίτσελ, που του κάνει τρύπες για να γίνει η κρούστα.

Πρώτα το βουτάμε στο αλεύρι και μετά σε ένα μπολ όπου έχουμε τα αβγά.

Το τηγανίζουμε 2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Η συνταγή μπορεί να εκτελεστεί με κοτόπουλο ή και χοιρινό.

Tip: Δεν αλατίζουμε ποτέ το κομμάτι, γιατί θα πανιάσει

Τυρένια σάλτσα με μανιτάρια

Υλικά

150 μανιτάρια μικρά κομμένα στα τέσσερα

Μία κ.σ. κρέμα γάλακτος

2 κ.σ. αλεύρι

2 κ.σ. βούτυρο

400 ml Γάλα

Μουστάρδα

150 γρ παρμεζάνα

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζουμε την κρέμα γάλακτος με το αλεύρι και το βούτυρο, βάζουμε τα μανιτάρια, το γάλα και τη μουστάρδα.

Δείτε το βίντεο με το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»

