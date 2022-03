Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τετάρτη (βίντεο)

Απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, προβλήθηκε απο την εκπομπή "Το Πρωινό".

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική...

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινο επεισόδιο προβλήθηκε από την εκπομπή "Το Πρωινό":

Τι αθ δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Τα παιδιά αποφασίζουν να κρατήσουν μυστική την ανακάλυψή τους, αλλά ο Φώτης έχει άλλες σκέψεις.

Ο Δούκας πιέζεται καθώς ψάχνει να βρει εναλλακτικό σχέδιο για το αεροδρόμιο, ενώ ο Ακύλας βρίσκεται μονίμως ένα βήμα μπροστά.

Ένα μεγάλο γλέντι γίνεται στην «Πανδώρα» για την εγκυμοσύνη της Ελένης και οι δύο οικογένειες γιορτάζουν όσα τους ενώνουν.

Η Μυρσίνη παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κουβεντιάσει την πρόταση του Ακύλα, ενώ ο Δούκας ζητά από την Αντιγόνη να κάνει υπομονή.

Ο παπά-Γρηγόρης αποφασίζει να ανοίξει τα χαρτιά του, ενώ ο Ακύλας βρίσκεται μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη.





