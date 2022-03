Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ενεργειακή κρίση: Απίστευτο θράσος από Μητσοτάκη

Δριμύ κατηγορώ από την αξιωματική αντιπολίτευση στον Πρωθυπουργό με αφορμή την επιστολή του στην Κομισιόν για πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου.

Για «απίστευτο θράσος» κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωσή του, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζοντας ότι «μιλά κατόπιν εορτής για πλαφόν στα κέρδη στην ενέργεια, μετά και τη σχετική πρόταση της Κομισιόν στην κατεύθυνση που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που τόσο καιρό το αρνείται και έχει επιτρέψει το όργιο αισχροκέρδειας στα καρτέλ κάνοντας την Ελλάδα αρνητική πρωταθλήτρια Ευρώπης στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος».

Η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «από την πρώτη στιγμή της έκρηξης ανατιμήσεων στο ρεύμα και το φυσικό αέριο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά έλεγχο των τιμών ρεύματος και ρύθμιση της αγοράς ενέργειας με αξιοποίηση της ΔΕΗ, ώστε να σταματήσει η αισχροκέρδεια και να επιβιώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις», όμως «εδώ και έξι μήνες, πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Μητσοτάκης το αρνείται και χλευάζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για "παροδικό φαινόμενο", "ακατάσχετη παροχολογία" και "λεφτόδεντρα"».

«Ο κ. Μητσοτάκης ας σταματήσει να είναι ο πρωθυπουργός της δικαιολογίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Επιτέλους ας αφήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να κάνει τα αυτονόητα, γιατί οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε απόγνωση και αδυνατούν να πληρώσουν».

Συγκεκριμένα, ζητά να γίνουν: Έλεγχος των κερδών και ρύθμιση της αγοράς ενέργειας με πλαφόν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου, άμεση μείωση του ΕΦΚ καυσίμων, όπως έχουν κάνει άλλες 18 χώρες της ΕΕ, άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ για να στηριχθούν νοικοκυριά και η αγορά και άμεση μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής.

