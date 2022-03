Οικονομία

ΕΤΑΔ: 4 νέα μέλη στο ΔΣ του Υπερταμείου

Στόχος η επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικών έργων.

Στον διορισμό τεσσάρων νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΔ, προχώρησε το Υπερταμείο.

Η νέα σύνθεση, μαζί με τα υφιστάμενα δύο μέλη, έχει ως εξής:

Γρηγόριος Αναστασιάδης, πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Στέφανος-Διονύσιος Βλαστός, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Παναγιώτης Μπαλωμένος, εντεταλμένος σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Άννα Σαΐπη, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Χαρά Βαρδακάρη, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Μιχάλης Κανδαράκης, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Σύμφωνα με το Υπερταμείο, στόχος του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΑΔ είναι να επιταχύνει την υλοποίηση σημαντικών έργων με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση, ωρίμανση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας και των εσόδων της. Ως αποτέλεσμα, θα συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου με την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, το Υπερταμείο εναρμονίζει πλήρως τις πολιτικές του με τον νέο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και διαμορφώνει ανάλογα το νέο ΔΣ της ΕΤΑΔ με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε αυτό να διαμορφώνεται στο 33%. Ενώ, ευχαριστεί τον κ. Μπέζα για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη θητεία του στην ΕΤΑΔ ως πρόεδρος και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα, όπως και στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των οποίων η θητεία ολοκληρώθηκε.

