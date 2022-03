Life

Zendaya: Εντυπωσιακή με το νέο hair look της! (εικόνες)

Είναι το “honey blonde” η νέα τάση;

Η Zendaya ήταν μέσα στο θέμα του show του Valentino, καθώς παρακολούθησε την επίδειξη μόδας Valentino Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού σε ένα εντυπωσιακό μονόχρωμο ροζ σύνολο από το κεφάλι μέχρι τα νύχια.

«Το ροζ είναι το χρώμα της αγάπης, της κοινότητας, της ενέργειας και της ελευθερίας», έγραφε ένα μήνυμα που κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της επωνυμίας στο Instagram. Η Zendaya, η οποία είναι το πρόσωπο της τελευταίας καμπάνιας του Valentino Rendez Vous, φορούσε ένα ζωντανό φούξια μπλέιζερ και παντελόνι που διακοσμείται με φλοράλ απλικέ, σε συνδυασμό με μια ασορτί μπλούζα και ένα πανωφόρι με αιχμηρά πέτα. Στα αξεσουάρ επέλεξε χρυσά σκουλαρίκια, τσάντα με καρφιά στο επάνω χερούλι και πλατφόρμες παπούτσια!

Για το glam hair look της, η Zendaya επέλεξε μια γυαλιστερή όψη και χώρισε στο πλάι τα μαλλιά της με μία αρκετά έντονη χωρίστρα. Παρά το πόσο απλό μπορεί να φαίνεται αυτό το look, κατάφερε να το κάνει εξαιρετικά. Το χτένισμά της είναι εμπνευσμένο από την δεκαετία του 1960! Τα μαλλιά της ήταν ισιωμένα και χωρισμένα στο πλάι, με τα πολύ μπροστινά κομμάτια των μαλλιών της να βρίσκονται πίσω από τα αυτιά της και στις δύο πλευρές. Οι γυρισμένες άκρες προσθέτουν μια ρετρό πινελιά στο χτένισμα και δίνουν στα μαλλιά κάποια σοβαρή αναπήδηση.

Στην πραγματικότητα τα μαλλιά είχαν στεγνώσει λεία με τις άκρες γυρισμένες. Η πλάγια χωρίστρα δημιουργεί ένα φυσικό εφέ τούφας ενώ, όσον αφορά το χρώμα των μαλλιών, η Zendaya επέλεξε μια καραμελένια απόχρωση. Αν θυμάσαι, είχαμε μιλήσει για το “honey blonde” χρώμα, το οποίο είναι μεγάλη τάση στις βαφές μαλλιών.

Το νέο χρώμα που επέλεξε η πρώην σταρ της Disney ξεκινά πιο σκούρο στις ρίζες και ανοίγει απαλά προς τις άκρες, δημιουργώντας ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Τα μαλλιά της, λοιπόν, φαίνονται φωτισμένα σε μια απόχρωση που εναρμονίζεται τέλεια όχι μόνο με την επιδερμίδα της και με τα φρύδια της (αυστηρά χτενισμένα) αλλά και με τα φουντουκί της μάτια!

Η Zendaya καταφέρνει να κάνει μια κλασική τάση στα μαλλιά κάθε άλλο παρά βασική. Δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει το λουκ στα μαλλιά και ίσως το 2022 να φέρει ακόμα περισσότερα κουρέματα και αποχρώσεις στις εμφανίσεις της. Το αγαπημένο κορίτσι του Hollywood αποτελεί το νέο fashion icon της εποχής της και θα είμαστε εδώ με ανυπομονησία να δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια.

