Ολλανδία: Είμαστε εξαρτημένοι από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο

Ο Ρούτε ξεκαθάρισε πως τάσσεται τάσσεται κατά της διακοπής προμήθειας ρωσικού πετρελαίου και αερίου, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε με τον Μακρόν.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι τάσσεται κατά της διακοπής προμήθειας ρωσικού πετρελαίου και αερίου, καθώς αυτό θα ήταν μη βιώσιμο για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρέπει να συζητήσουμε τα τρωτά μας σημεία όσον αφορά την εξάρτησή μας από το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό αέριο. Δεν είμαι υπέρ της διακοπής της παροχής πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία σήμερα, δεν είναι δυνατό γιατί χρειαζόμαστε την προμήθεια και αυτή είναι η δυσάρεστη αλήθεια», είπε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

«Αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να προχωρήσουμε στην πράσινη ατζέντα, για να απελευθερώσουμε τις οικονομίες μας από τον άνθρακα», πρόσθεσε.

