Έγκλημα στην Ανδραβίδα: στην φυλακή ο 60χρονος

Ο 60χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Ανδραβίδας, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του





Ανακριτής και εισαγγελέας, ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, κι έτσι ο 60χρονος παίρνει το δρόμο για τις φυλακές, για τη δολοφονία του ζευγαριού αλλά και των δύο μικρών παιδιών του 1,5 και 2,5 ετών.

Ο 60χρονος παραδέχθηκε για ακόμη μια φορά ότι σκότωσε το ζευγάρι, εξακολούθησε όμως να ισχυρίζεται πως δεν θυμάται τίποτα για τα παιδιά.

«Ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι», φέρεται να είπε ο δράστης, στον ανακριτή, σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν να διαπράξει το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ζευγάρι, δημιουργούσε προβλήματα στην μητέρα του 60χρονου, η οποία μένει ακριβώς πάνω από το σπίτι που έγινε το φονικό. «Πήγα στο σπίτι τους, μαλώσαμε. Κατά τη διάρκεια της πάλης βρεθήκαμε στο υπνοδωμάτιο, όπου έβγαλα το όπλο και τους πυροβόλησα».

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή για το τι συνέβη με τα παιδιά, ο δράστης συνέχισε να λέει διαρκώς, πως δεν θυμάται.

Στην ερώτηση, γιατί γύρισε πίσω στο σπίτι του, στην Ανδραβίδα, ο 60χρονος απάντησε πως δεν το έκανε για να πάρει χρήματα, ή για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για να ταΐσει τον σκύλο του, ενώ για το όπλο του φόνου, ανέφερε πως ήταν κειμήλιο από τον πατέρα του.

Στον 60χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη, για τετραπλή ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ ήδη έχει πάρει τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.

