Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Κλειστά σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές δεν θα γίνουν δια ζώσης τα μαθήματα. Που θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία.





Κλειστά θα είναι τα σχολεία, αύριο Πέμπτη 10 Μαρτίου, σε περιοχές της βόρειας, ανατολικής και δυτικής Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας “Φίλιππος”, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη.

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής αναφέρονται τα εξής:

"Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης μετά από διαβουλεύσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Δημάρχους και τους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με την επικείμενη κακοκαιρία και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και πανδημίας, προχώρησε στην απόφαση για προληπτικούς λόγους και την καλύτερη ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, της διακοπής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική για αύριο Πέμπτη 10 Μαρτίου στο Βόρειο Τομέα καθώς και σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε να μην πραγματοποιηθούν αύριο δια ζώσης μαθήματα σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αττικής Σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, με εξαίρεση τον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στον οποίο θα είναι κλειστά το 3ο Δημοτικό Βούλας, το 3ο Νηπιαγωγείο Βούλας, το 2ο Γυμνάσιο και το 2ο Λύκειο Βούλας. Στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία του Δήμου Φυλής, ενώ στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές ενότητες Βιλίων και Ερυθρών. Στον Δήμο Ηλιούπολης (Κεντρικός Τομέας) θα είναι κλειστά:

Τα Νηπιαγωγεία: 5 Ο , 8 Ο , 9 Ο , 12 Ο , 14 Ο , 16 Ο , 18 Ο , 21 Ο , 23 Ο

, 8 , 9 , 12 , 14 , 16 , 18 , 21 , 23 Τα Δημοτικά: 3 Ο, 5 Ο, 8 Ο, 12 Ο, 17 Ο, 20 Ο .

5 8 12 17 20 . Τα Γυμνάσια:1 Ο & 2 Ο .

& 2 . Τα Λύκεια:1Ο & 3Ο

Στον Δήμο Βύρωνα θα είναι κλειστά τα σχολεία στην περιοχή Καρέας:

4 ο Δημοτικό

Δημοτικό 9 ο Δημοτικό

Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Καρέα

Ανοιχτά θα είναι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Περιφερειακές ενότητες:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα (εκτός των Δήμων Ηλιούπολης και Βύρωνα των οποίων τα κλειστά σχολεία αναφέρονται παραπάνω)

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα

Στον Δυτικό τομέα Αθηνών

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία ή μη των βρεφονηπιακών σταθμών, αποτελεί ευθύνη των δήμων οι οποίοι και είναι αρμόδιοι να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους. Ζητήματα τηλεκπαίδευσης ρυθμίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις. Για την Παρασκευή 11 Μαρτίου θα ληφθεί απόφαση αφού εκτιμηθούν αύριο τα δεδομένα.

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, συστήνει προς όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και για τις μετακινήσεις τους σε περιοχές με χιονόπτωση να κάνουν χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Σχετικά με τα σχολεία επισήμανε:

«Δεδομένου ότι μέχρι τη στιγμή αυτή η εικόνα των μετεωρολόγων είναι ότι το ψυχρό κύμα της κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ενταθεί αύριο Πέμπτη, αποφασίσαμε για προληπτικούς λόγους τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες περιοχές του Βορείου Τομέα του Ανατολικού και του Δυτικού τομέα να μην λειτουργήσουν δια ζώσης. Στην απόφαση αυτή καταλήξαμε για να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια, τόσο των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και αυτών που μετακινούνται από και προς τα σχολεία για να μεταφέρουν τα παιδιά».

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει σε ετοιμότητα τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό για να ανταπεξέλθει όπου υπάρξει ανάγκη".

Μαθήματα με τηλεκπαίδευση

Το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Κόπτση, ανακοίνωσε πως:

Τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 10/3, στις περιοχές στις οποίες τα σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται τις πρωινές ώρες και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα που στέλνουν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί στους γονείς και τους μαθητές.

Επιπλέον, από σήμερα το βράδυ θα απαγορευθεί η είσοδος βαρέων οχημάτων στην Αττική Οδό, καθώς και σε τμήματα της Νέας Οδού / Κεντρικής οδού. Αναμένονται, επίσης, σχετικές ανακοινώσεις για τα σημεία όπου οι οδηγοί θα εισέρχονται στους εν λόγω αυτοκινητοδρόμους μόνο εφόσον τα οχήματά τους είναι εξοπλισμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες, Τρίτη 08 Μαρτίου 2022, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τη χώρα με κακοκαιρία που θα έχει το όνομα “Φίλιππος” (“Filippos”).

Η κακοκαιρία θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή (13-03-2022).

Πιο αναλυτικά:

Α. Από τις πρώτες ώρες σήμερα, Τετάρτη (09-03-2022) χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε πεδινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και τη Θράκης. Σταδιακά οι χιονοπτώσεις επεκτείνονται και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Το βράδυ θα χιονίσει στις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Β. Την Πέμπτη (10-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, τις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου και μέχρι το απόγευμα τις πεδινές περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Γ. Την Παρασκευή (11-03-2022) και το Σαββατοκύριακο (12 και 13-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” - Bullying: Πραγματικές ιστορίες παιδιών (βίντεο)

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

Ανταρκτική – Endurance: Βρέθηκε το ιστορικό ναυάγιο!