Ουκρανία: Ο Σάκχοφ της ΑΕΚ συνάντησε τη σύζυγο και το νεογέννητο μωρό τους

Όλοι μαζί πια, μετά τη μεγάλη περιπέτεια, θα πάρουν το δρόμο προς την Ελλάδα

Συγκλονιστική στιγμή στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας με τον Εβγέν Σάκχοφ να συναντά τη σύζυγό του και για πρώτη φορά το παιδί τους και να παίρνουν τον δρόμο προς την Ελλάδα



Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βίωσε δύσκολες ημέρες αφού η έγκυος σύζυγος αναγκάστηκε να μεταβεί σε καταφύγιο στο Κίεβο και λίγες ημέρες αργότερα έφερε στον κόσμο σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας το παιδί τους.

Ο Σάκχοφ ήθελε πάση θυσία να τους φέρει στην Ελλάδα και όταν είχε κενό ζήτησε άδεια και ταξίδεψε στα σύνορα της Ουκρανίας με την Ρουμανία για να τους συναντήσει και να τους φέρει στη χώρα μας!

Την συνάντηση τους την ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκίνησαν.

