Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: επίθεση σε μαιευτήριο (βίντεο)

Τι αναφέρει σε μήνυμα του προς τον Πούτιν ο Ζελένσκι και τι ζητά ο Ουκρανός Πρόεδρος από την διεθνή κοινότητα.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα χτυπήματα που αποδίδονται σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τελευταίο εκείνο σε μαιευτήριο της Μαριούπολης.

Σε ανάρτηση του στα social media, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένκσι, μαζί με ένα βίντεο από κατεστραμμένο μαιευτήριο στην Μαριούπολη, μετά από επίθεση που έχει δεχθεί, αναφέρει «Μαριούπολη. Ευθύ χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων σε μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Για πόσο ακόμη ο κόσμος θα είναι συνένοχος, αγνοώντας τον τρόμο;»

«Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες!», συμπληρώνει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στην διεθνή κοινότητα για παρέμβαση με στόχο την διακοπή ων εχθροπραξιών και των πληγμάτων στην ουκρανική επικράτεια.

Καταλήγοντας την ανάρτηση του, σε ένα μήνυμα που κατά πολλούς απευθύνεται στον Ρώσο Πρόεδρο, ο Ζελένσκι γράφει «Έχεις δύναμη, αλλά φαίνεται να χάνεις την ανθρωπιά σου».

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k