Αλκιβιάδης Στεφανής: Σύμβουλος της Κυβέρνησης για τις ακριτικές περιοχές

Ποιον ρόλο αναλμαβάνει ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το Μαξίμου.

"Ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής αναλαμβάνει Σύμβουλος της Κυβέρνησης επί θεμάτων ακριτικών περιοχών και Αγίου Όρους", όπως ανακοινώθηκε απο το Γραφείο του Πρωθυπουργού, το απογευμα της Τετάρτης..

Ο Αλκιβιάδης Στεφανής βρέθηκε εκτός Κυβέρνησης στο τέλος του καλοκαιριού και την 1η Σεπτεμβρίου παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας στον Νίκο Χαρδαλιά

«Αποστολή εξετελέσθη», τόνισε εκείνη την ημέρα ο Αλκιβιάδης Στεφανής, «με πάθος, σκληρή δουλειά και όραμα για την πατρίδα. Αποστολή εξετελέσθη με σεβασμό στις Ένοπλες Δυνάμεις». Χαρακτήρισε τη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο «τη μεγαλύτερη νίκη τα τελευταία δυο χρόνια» καθώς «έγινε κατανοητό σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι το πρόβλημα δεν ήταν ελληνοτουρκικό, αλλά πρόβλημα παραβατικότητας της Τουρκίας».

«Κλείνει», συμπλήρωσε ο κ. Στεφανής, «ένας επιτυχημένος κύκλος, γιατί τα δυο χρόνια αυτά παρουσιάσαμε μια βαθιά εξωστρέφεια και συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην ελληνική κοινωνία. Από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη οι πολίτες νιώσαν την παρουσία μας. Από τις Διαπόντιους Νήσους έως τη Σύμη, την Κάσο και το Καστελόριζο».

Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την εξαιρετική συνεργασία και ειδικότερα τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας και τη στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Στον νέο υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας, ευχήθηκε δύναμη και υγεία, ενώ τόνισε ότι «έχει τις δυνατότητες και σύντομα θα γίνει μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων».

Το «παρών» έδωσε η οικογένεια του Αλκ. Στεφανή, ενώ ιδιαίτερα αισθητή ήταν η παρουσία του ολίγων μηνών εγγονού του, 'Αλκη.

